功夫茶：反修例拘逾萬人　律政司檢控龜爬

2019年嘅反修例黑暴引發連串激烈衝突，可說係回歸以來最大型暴亂，真正傷及香港筋骨。根據律政司回覆議員就財政預算案嘅提問，截至2022年1月31日，警務處就2019年黑暴事件，共拘10,277人，已經完成司法程序只有1,858人，即僅佔18%，而當中1,465人須承擔法律後果。

兵貴神速，對付反中亂港嘅黑暴更不能怠慢！遲來的正義非正義，遲來的檢控更是縱惡！看官，民望長期「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊，經常檢控甩轆，已經為佢贏得「避政司司長」寶號！論者有指其白𢭃人工，愧對港人，豈非無因？

歲月如流，本屆政府落雨收柴，睇吓司底驊交出一張乜鬼嘢成績表？警方拘捕逾萬人，至今完成司法程序嘅唔夠2,000人，即係低於兩成。各位，還記得本報於庚子鼠年，為佢求得「康順釣魚」第97籤嗎？警告佢唔好「隱士扮漁翁」！嗱，隨着佢好姊妹「夠鐘返屋企」，睇怕佢唔返屋企都夠鐘返家鄉池塘養鮫魚喇！歷史鐵律，從來得民心者得天下，民望從未高過地底泥嘅避政司司長，再尸位素餐，香港冇運行！

司底驊掌舵律政司以來，動輒將司法「獨立行事、不偏不倚」掛在嘴邊，實際講一套做一套；司法不公，庇奸護惡，佢任內可謂罄竹難書，甚麼「表證成立但罪名不成立」如此混吉嘅判詞都有，難怪終審法院前常任法官曾批評法院「自我賦權」，完全不把一國放在眼內，講真，呢啲咪本港司法亂象嘅根源囉！

嗱！講開又講，回歸都就25年喇！何以「司法獨立」質變成「司法獨大」？講來講去，咪就係香港早已不是殖民地，而司法刀把子卻仍然落在洋人外力手上，殖民幽靈，戀殖陋習，依然難除，單係法官戴假髮，功夫茶三番四次一直指出要去之而後快，才可以樹立管治新風！事實上，有議員亦在財政預算案嘅提問中指出，司法界跟隨英國傳統佩戴假髮，予人戀殖感覺，亦不符《基本法》第105條嘅精神，促考慮去除具殖民地文化嘅衣着和儀式，以示效忠中華人民共和國香港特別行政區。旨哉斯言！

試看今日域中，竟是誰家天下！司法機構竟回覆指，法官喺法庭佩戴假髮及穿袍係香港司法界由來已久嘅傳統，係反映「法庭莊嚴」、也對普通法「具一定嘅象徵意義」喎！政者，正也。所謂「由來已久嘅傳統」就不能改？傳統並非全係寶，唔通依家女子仲紮小腳咩？五星紅旗迎風飄揚，法官戴假髮就不應留在香港！再講吖！戴假髮反映「法庭莊嚴」更是廢話，唔通披上虎皮就真係老虎咁威猛咩？