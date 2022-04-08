世界視線：親俄總理再連任　歐盟裂痕日漸增

東歐戰雲密布、西方不斷加強對俄羅斯制裁之際，匈牙利周日迎來大選。結果被視為最親俄歐洲領導人之一的現任總理歐爾班，以絕對優勢贏得第5個任期。歐盟本來高度期待，匈國反對派能藉着西方營造的仇俄情緒，擊敗歐爾班這位先後掌政16年、在眾多議題上對着幹的「眼中針」，一舉為歐盟及北約內部消除「雜音」，但最終事與願違。

俄烏衝突爆發後，歐爾班強調匈國不能成為戰爭犧牲品，因此拒絕對烏提供軍事援助，更表明不會切斷與俄羅斯的能源關係。儘管做法惹來烏克蘭總統澤連斯基及西方各國連番咒罵，但求穩定和平的做法，卻在動盪世道中取得多數選民支持。歐爾班勝選後表示，「我們從未同時面對過這麼多對手，國內外左派、歐盟官僚、索羅斯、國際媒體，甚至烏克蘭總統」，向敵人示威之味甚濃。

對此怒不可遏的歐盟在歐爾班勝選兩天後，以匈國「在反腐敗和民主標準上不達標」為由，宣布啟動「附加條件機制」，來限制匈牙利從歐盟獲得援助資金。歐盟委員會主席萊恩直斥，「匈牙利的問題就是腐敗」。匈牙利政府回應時，揶揄「不能因匈牙利選民表達不合歐盟胃口而懲罰他們」，又指歐盟委員會犯下錯誤，呼籲對方回歸正常對話。

更有意思的是，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，由於匈牙利投下反對票，令歐盟無法完全禁止從俄羅斯進口天然氣。反對票是民主程序中的必然要素，難道匈牙利不能投反對票？又還好意思說匈牙利在民主標準上不達標嗎？再者，歐盟政客口口聲聲要與俄羅斯能源割席，結果卻是掩耳盜鈴地用歐元換成盧布繼續買入俄氣，盡展雙重標準一面。

歐盟追隨美國對俄制裁後，俄羅斯反而在能源市場大賺一筆，歐洲卻被高漲的能源及糧食價格弄得民不聊生，各地開始爆發大大小小的示威。法國及意大利將先後迎來大選，歐爾班擺脫歐盟道德綑綁，純粹以國家利益來看待俄烏衝突的做法，必然會對其他歐洲國家選民帶來啟示。而對於貌合神離的歐盟而言，歐爾班連任究竟會令匈牙利變得更加孤立，抑或是反歐盟一體化的右翼借機抬頭，則有待觀察。