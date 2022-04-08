產評：美聯儲解放息魔　發動經濟超限戰

美國聯儲局終於披露了「收水路線圖」，當中尤其讓市場關注的是加息步伐，這亦與香港息息相關，結果是下月加息0.5厘的機會高唱入雲，可謂徹底扭轉了早前三番四次強調的「漸進」步伐，環球資金流向也隨即出現變化，昨日驟見資金流出港元，兌每美元弱見7.8392，再創逾兩年低位，進一步朝着7.85的弱方兌換保證水平邁進，一旦觸及該水平並出現大量資金淨流出的話，就意味香港加息之日近了。

打從俄烏2月底開戰以來，東、西方兩大陣營極速分裂，世界經濟格局也出現了改弦更張的轉變，惟亦有經濟體選擇「中立」，冀能在兩大陣營中游走。不過，只要美國下月不再勒住「息魔」，即放手大舉加息的話，形勢必然會瞬間轉壞，因這預示着某國與美國的息差生變，資金必會將資產重新定價，屆時非美的國家只有兩條路：要麼設法增加能源及糧食供應，壓住通脹，務求減輕加息壓力；要麼跟隨美國大舉加息保住本國貨幣幣值，維持一定購買力以便進口必需品。

誠然，高通脹絕非一朝一夕的事，聯儲局官員在上月俄烏戰事進行得如火如荼之際，仍是強調「漸進」收水，為何近期突然紛紛轉鷹，說大幅加息是無可避免呢？很明顯是要與「親俄」或「中立」陣營打一場快閃經濟戰，利用美元霸權促使「親俄」或「中立」國貨幣貶值，從而失卻購買力及償還外債的能力。

明乎此，美國下月不但必然加息，並且絕非區區0.25厘，因這場超越界限的「經濟超限戰」做不到迅雷不及掩耳，徹底擾亂全球資金流和償債能力的話，倒不如不做。聯儲局解放「息魔」意味着銀根不但趨緊，融資成本也會急速上升，全球將與「銀彈」綁在一起，誰的「銀彈」率先斷絕，誰就要低頭。位處亞洲戰略地帶的印度，目前選擇了吃美、俄兩家茶禮，美國看在眼裏，但又不能隨意發動制裁，否則會搞垮重返亞太計劃，只能以經濟手段迫降，故絕對有意圖冀藉着大舉加息而逼印度「選邊」。

當美國把糧食、能源、美元命運的注碼一併押上，就意味世界經濟無可能逆勢向上，美國的盤算是當地在能源及糧食上能自給自足，有把握承受接下來的「短痛」，他國則因美元外債負擔沉重而不得不屈服。當然，美國這一步是賭上了國運，隨時滿盤皆落索。總而言之，在瘟疫、戰爭，甚至接下來廣泛饑荒的世代，節衣縮食的日子還在後頭，投資者必須認清形勢，保本至上。