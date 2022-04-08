70年代的三個世界理論，把美蘇列為第一世界。其餘發達國家列為第二世界，中國及其他發展中國家為第三世界。中國與美蘇對抗，但拉攏第二世界，團結第三世界。

事隔近半個世紀，這樣的理論已失時效，蘇聯已改為俄羅斯，再不是社會主義。中國冒起，經濟與國力超過發達國家，再分三個世界，中國當與美國同居第一世界。不過，從舊冷戰到今天可能的新冷戰，世界可能還是二分法。美國佔一頭，中國大有機會替代蘇聯佔另一頭。美國以外的發達國家，發展中國家還是爭奪的對象。但中國不像蘇聯，不會結盟，也不會支配其他國家、國際局面反而變成一方是美國的軍事同盟或脅從的同盟。另一方是中國與其他國家或合或分，鬆散地聚在一起，被美國排斥在外，也成為美國政經攻略的對象。這樣的形勢表面上看是美國挾其聯盟，在國際事務上一枝獨秀，處於主動，任意攻擊別國，橫行霸道。其餘國家似乎只有被動防守，甚或有個別舉手投降，少數如俄羅斯與中國還可堅持，可卻備受制裁，步步維艱。

國際上研究霸權主義歷史的有一個說法是霸權國家走往失敗，往往是因伸手過長，擴張過快，國內資源能力支撐不了。本是強勢，伸展過度，便把力量分薄。由強變弱，攻擊別人反露自身弱點，讓人有機可乘。倒打之下，可能產生骨牌效應。不少大國強國的衰落便始於一役之錯。

以新冷戰為例，美國強，中國弱，但中國是厚積薄發，也是毛澤東的廣積糧主張。借韜光養晦中國的經濟實力靜悄悄地在2014年已超越美國，成全球最大經濟體。在製造業、出口、科技的發展仍是有餘未盡，不像蘇聯在硬拚之下，長期經濟弱於美國。

正因有這樣的底氣，中國才可在美國近年的壓迫下，不敗反勝。美國到處挑釁，消耗國力也到處樹敵。中國則按自身步伐，穩步增強國力軍力，以備美國大舉進攻之時，反制克敵。中國更幸運的是有俄羅斯。美國欲先打俄羅斯來打消中俄合力機會，可俄羅斯強悍，不惜押上國運與美國拚鬥。即使美國可慘勝，難有餘力制裁中國，況且中國還會支援俄羅斯，美國不易言勝。在美國陣營以外，中俄等雖鬆散不結盟，但對抗美國霸權，命運相同。單是中俄與美歐相對抗，後者不易言勝。美歐不勝，國際形勢便可逆轉。