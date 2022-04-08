俄烏之戰的背後是俄美之戰，深度牽扯和廣泛牽扯到歐盟、北約、美國「世界盟友」，以及全球許多國家、地區、經濟體在「國際經濟一體化」的各方利益。這場仗，只有美國最想打，且是它精心策劃、準備多年、廣設陷阱下打起來的，烏克蘭不想打但不能不打，因為它在打與不打上根本作不了主。

歐盟、北約不想打但不得不捲進去，被老美挾持，支持美國打，儘管這場仗極大地損害了歐盟的利益。俄國更不想打，但美國、北約踩到了家門口，大炮對準了家門口，不得不打，且形格勢禁，美烏步步進逼，火燒眉毛，要打就必須先發制人，才能取得勝利。只有這樣，戰略上、戰術上都能爭取主動，只是會在美國的輿論戰中背上「侵略者」的罵名，讓美國和盟友的制裁「師出有名」。

既然是打仗，對制裁呀，輿論戰呀，這些花狸狐哨的東西可以暫時不理，最主要的是在戰場取勝。普京一個多月前採取的「特殊軍事行動」目的，一是烏克蘭的「去軍事化」，二是「去納粹化」，把烏東地區置於俄羅斯的掌控之下，這兩大目標的核心內容，是要消滅烏克蘭軍隊包括新納粹軍隊的有生力量，目前俄軍已經將烏軍切割，包圍在各個城市和地方，正在大量的消滅他們。

美國的這桿鳥槍就要被折斷打爛，用不了多久俄軍就會在烏克蘭打掃戰場，這是美國最不願看到的，它發動策劃這場戰爭的目的只是剛剛開始。第一，它圍困、削弱、重創俄羅斯只是初見形成。第二，它大發戰爭財僅略有進帳。第三，它要藉機削弱歐盟，進一步掌控歐洲稍稍見效。第四，它要藉機向中國施壓、孤立中國也遠未弄成。美國人用了最少8年時間「做局」，想一箭數雕，它怎麼甘心就這麼收檔？

因此，我們看到，美國正在千方百計地要把這場仗拖下去，要澤連斯基死頂爛抗，不管烏克蘭死活，不管歐盟被俄羅斯反制裁叫苦連天，總之，美國利益優先嘛！