俄烏戰爭給中國帶來許多啟示，最重要的一點是必須進一步加強國防力量。近年中國整體軍力無疑已有明顯提升，但仍不足以應付目前複雜的局勢以及未來嚴峻的挑戰。強硬如俄羅斯尚且遭西方集體圍堵，中國被美國視為主要對手，面對的戰略壓力有過之而無不及，何況還有台灣問題，豈能不重新審視國防力量。

美國軍方高層在國會聽證會上聲稱，中國的戰略武器和核武庫正在「驚人擴張」，包括對高超音速和定向能武器技術加大投資力度，用於全球打擊，並突破導彈防禦系統、反衞星等等。雖然是在渲染「中國威脅論」，但也不完全是無的放矢，中國確實有必要提升戰略威懾力。

根據美國軍方描述，去年7月中國首次利用洲際彈道導彈發射高超音速滑行器，繞地球飛行4萬公里，歷時超過100分鐘，這是一項「對戰略穩定具有嚴重影響的技術成就」。美方之所以神經兮兮如臨大敵，正是因為在高超音速武器方面的研發步伐不如中方，證明中國這步走對了，必須堅定不移地繼續走下去。

有中國軍事專家指出，雖然今年中國國防預算比去年增加7.1%，但總體還是偏低，尚不及美國的三分之一，應該迅速提升到GDP的2%。理由有二：一是俄烏衝突讓國際整體環境變得不安全，不確定因素增多；二是台獨勢力猖狂，與美國右翼政客狼狽為奸，隨時挑動台海危機。實際上，目前中國軍費開支僅佔GDP的1.4%，而西方國家一般都在2%以上，美國甚至超過3.5%，可見中國軍費開支還有頗大的增長空間。即使提升至GDP的2%，也還不及美國的一半，有何不可？當然，如果中國軍費開支達到美國的一半，實際購買力肯定遠遠超過對方，到時老美肯定更加杯弓蛇影，更不敢輕舉妄動。

這正是以戰止戰的道理，中國提升軍力不是為了跟美國進行軍備競賽，而是為了阻止戰爭。美國有項民意調查很值得中方參考，當受訪者被問到願意和哪些對手開戰時，選擇俄羅斯的不到5%，選擇中國的則高達25%。原因很簡單，俄羅斯整體國力雖然不及中國，但擁有龐大的核武庫，足以將整個美國炸成灰塵；反觀中國核武數量明顯不如，讓老美以為軟弱可欺。所以說，中國確實有必要增加戰略武器和核武庫，只要具備足夠強大的戰略威懾力，美國就不敢再肆意玩火。