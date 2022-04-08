消費券昨日派發，許多人凌晨零時已收到錢，不少商戶亦乘機減價促銷。筆者逛一逛銅鑼灣，市面頗為熱鬧，一些過去人流冷清的商店亦多了人氣。畢竟大家屈在家中抗疫太久，難得政府派錢，出街抖一抖氣正是時候。

林鄭亦臨別秋波，宣布推出新一輪保就業計劃，並以寬鬆原則審批，將不設合資格僱員月薪上限；不會硬性規定僱主以2020保就業數據作為合資格僱員人數上限，容許僱主選擇以2020保就業數據，或2021年第四季實際聘用人數為合資格僱員人數上限；將剔除名單改稱為受限名單，屬受限名單的行業都可申請，但申請不能超過100名僱員；增加4,000半資助額以涵蓋兼職僱員，及涵蓋有參與強積金計劃的臨時僱員；計劃同時涵蓋有 「強積金戶口」的自僱人士和65歲以上僱員等，涉款260億至310億元，惠及110萬至130萬名僱員，盡量做到雨露均霑。

現在經濟不景，支援商界的措施宜鬆不宜緊，但年初港府推出第六輪防疫抗疫基金的時候，林鄭仍無意再推出保就業計劃，現在忽然良心發現，難免令人有所質疑，到底是臨走前做番件好事，還是臨走前財散人安樂，令新政府少了一張惠民牌可打？姑勿論如何，小市民、打工仔以至公司老闆，能夠受惠總是好事，特別是今波疫情對本港經濟打擊極大，連後生仔都要同長者爭吃二手飯，中產朝不保夕，連鎖集團也無法長期頂下去，當知基層又好，中產又好，老闆級也罷，都到了水深火熱的地步。

然而所有援助措施都只能救命於一時，說到底還是要控制好疫情並逐步放寬防疫措施，盡快與內地和海外通關。指望林鄭政府搞通關不切實際，新政府必須早有準備。