橫眉冷看：老天為人類上一課-陳偉強 大學講師

一場新冠肺炎疫情，原是老天爺要為人類上一課，可惜願意受教的人甚少，待整節課接近上完，大部人仍在教室門外玩耍，渾不知施教者的一番苦心。

實際上，新冠疫情正是上天向人類示警，告訴芸芸眾生可別夜郎自大，在大自然面前，70億人就如同一群小雞，弱不禁風，一旦碰上虎狼，就只有待宰的份兒。若然小雞們不知團結，還在窩裏鬥個你死我活，豈不可笑？

整場新冠肺炎疫情，暴露出人類在大自然面前的無力感。筆者原以為現代醫學早已異乎疇昔，今次疫患來襲，全球各研究機構更是馬力全開，按理快則半年，遲則兩載，總能夠把疫魔打得跪地求饒吧。

事實上卻不然，以香港為例，是在新冠原始病毒爆發後的兩年多，才出現大規模疫情，但據香港大學的醫學數字模型推算，全港染疫者超過400萬人，好些病重者、病歿者都曾接種疫苗。這也就是說，全球足足耗費了700丶800天時間，仍未找到能夠完全打倒病毒的方法。

古代醫療雖然落後，但大瘟疫持續的時間，也不見得比今天長，死亡者的比率，也不一定比今天高。現實正在殘酷地告訴世人，人類或許是高估了文明進步的速度，其實我們不比古人高明得多少，以此等微薄之力，更擋不住大自然的重擊。

今趟的新冠疫情，其實已經不算是重擊，因為變種病毒的殺傷力是在逐步減弱，老天爺若是較真，大可以讓病毒愈變愈強，到時候才算是真正的考驗。

奈何人類卻不知醒覺，疫患未平，又去發動兵戈，讓好端端的烏克蘭陷入戰火。數十億人自保尚且無力，還要互相殺伐，試問是何其可悲！