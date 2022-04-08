匈牙利及塞爾維亞日前分別舉行大選，兩國均由被視為親俄的領導人勝出，在俄羅斯與烏克蘭爆發軍事衝突，西方落力渲染俄方下一步必劍指歐洲的氣氛下，民眾意向仍然親俄而非親歐，說明了人們渴望安穩生活，也不願像烏克蘭人那樣活在炮火之中，流離失所。

無論匈牙利總理歐爾班，抑或塞爾維亞總統武契奇，兩者皆在這次選戰中面對反對派的強大挑戰，但歐爾班領導的執政聯盟青民聯──基民黨取得67.84%選票，遠遠拋離親西方的反對派聯盟所取得的28.14%選票。武契奇更以59.26%選票，完勝最有力的對手所得之17.76%選票，選民的意向是如此明顯，毫不存在甚麼社會意見很兩極、很撕裂。

生活在東歐、中歐的民眾這些年已清楚看到烏克蘭是如何被搞得不似人形，誰在背後搞顏色革命，誰將親俄的亞努科維奇拉落台，誰扶植喜劇演員坐上總統寶座，繼而將加入北約寫入憲法，誰在操縱以烏耗俄的把戲，誰在算計歐洲，匈、塞兩國選民只是以選票表達他們不想淪為下一波難民的意願。

這次選舉結果不但可理解成兩國未來路線將會親俄遠歐，甚至可說是將會進一步疏遠美國，改為加強與中國關係，難怪西方有輿論指選舉制度被濫用，有利於歐爾班，烏克蘭總統澤連斯基亦加把嘴，指歐爾班是歐洲唯一公開支持普京的領導人。如果做歐洲最聽從美國意思的領導人，到頭來竟是凡18至60歲男性國民皆被禁離境逃難，竟是將國民送上死路，替別國打代理人戰爭，這等領導人應自覺羞恥。

相比起澤連斯基隔三差五發表視像演說，塞爾維亞作為曾遭北約轟炸的受害者，國民都要比這個仍在發夢，以為自己在大衞對戰歌利亞的戲子要清醒。