人皆有七情六欲，期望能獲得愛與關懷。惟智障殘疾人士因未能充分透過言語表達自己及自理，需高度護理，社會對他們的支援卻嚴重不足。

近年來屢有殘疾院舍出現欺凌行為，以致智障院友受到肢體傷害。院舍衞生護理照顧質素亦每況愈下，個別院友除了衣服骯髒外，更有大量牙垢、耳垢、以及腳底脫皮等問題。第5波疫情至今累計290間殘疾人士院舍爆疫，家長更憂慮社署與院舍的防疫措施影響護理質素。

此外，不少院友依賴公營醫療服務，惟疫下入院安排及院友藥物安排均出現延誤的情況，即或能入院接受診治，醫院亦缺乏合適的病房設備及受過訓練懂照顧智障殘疾人士的醫護，不少家長擔心親人未獲妥善的照顧。更有家長表示，其孩子確診後在醫院內受到不當地使用約束或隔離方法以限制肢體或行動自由，更發現手腳有深刻的勒痕，感到扎心之痛。

筆者多年來一直關心殘疾院舍的管理與照顧問題，去年亦聯同智障殘疾人士家長約見政府，反映院舍內的現況，並要求政府增加院舍及院友津貼，提升設施裝備與提高院友的生活質素；不少院舍的人手比例嚴重不足，惟社署卻表示未有計劃改變，因此必須拆牆鬆綁增加人手；監管替假服務工作；改善醫療衞生服務等。當日獲當局正面回應，惟至今仍有不少改善空間。

家長於疫下未能如常探訪，感到徬徨，更有家長曾萌生自殺念頭，希望政府設立24小時求助熱線，讓他們有人可傾訴。疫情雖緩和，政府不應官僚怠慢，須盡快為院友提供疫苗接種及為可能來臨的第6波疫情作準備，照顧弱勢社群是政府應有之義。