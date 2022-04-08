香港死得人多！香港染疫死亡率世界第一！這是林鄭月娥領導抗疫失誤的施政恥辱。香港得到國家無私支援，以中國速度，29天內先後建成6所方艙醫院交付香港使用，其中有些是7天便建成。在內地援港日以繼夜，24小時不停工的興建及交付使用的救治設施，都遭受到入住者的「香港速度」的嚴重損毀破壞，港人之恥也獲得了世界第一，認真羞家，羞遍全國，醜出國際。港人道德淪亡至此，悲乎！

根據保安局收到的投訴和損壞統計，截至3月底6個方艙醫院共有約2,000項不正當使用損壞，包括家具損壞600多宗，蓄意塞渠500多宗，踩爛破壞廁板潔具300多宗，蓄意損壞的情況匪夷所思，鞋印糞便污漬遍及房內牆壁、床鋪，甚至天花，濕紙巾、食物殘渣遍地，負責清潔保養維修員工驚訝萬分，以為「飛越瘋人院」。廁格污水管被髒物堵塞，要動用吸渠車才能通渠清理，非常厭惡和不衞生。

享受救援醫治的人，竟然毫無公德心、感恩情，在自己痊愈離營之時，不顧及該等設施繼續救命之需，蓄意損壞弄污，發洩個人不滿情緒，沒有感恩之餘，還要恩將仇報、害人或阻人被搶救，對如此自私自利、毫無公德心的行為，必須予以嚴厲的譴責！必須追究無恥無良的刑事破壞行為。縱使這些人可能對政府管治又或對設施管理者有任何不滿，都不應把不滿發洩在救人醫人的設施上，何況還有成千上萬的在排隊輪候入住的患者正等待救援，同時蓄意弄污破壞環境衞生的行為，也等同放毒，助紂病毒傳染，違反公共衞生法例，也必須予以檢控，不能放縱。

救人也要救心，港人心術不正已非一朝一夕，特區下任政府必須猛醒加強道德、公德教育救心了！