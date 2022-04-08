現屆政府管治無能，靠害市民！一場新冠肺炎第5波，盡顯政府平常日子一味自詡如何如何英明神武，醫療體系如何如何傲視亞洲甚至全球，可是呢場疫慌，卻顯得不堪一擊，如泥牛入海，盡顯自欺欺人被人欺嘅不堪！

呢，第5波疫情至今死者已逾8,000人，而喪葬事宜還在追落後，業界估計數千具遺體還未下葬，需約兩至3個月才能完成。有市民阮先生日前為亡父辦理身後事，佢透露，其父喺安老院舍染疫，上月8日於聯合醫院離世，但家人喺月底才獲通知可辦理後事，並着他本月2日認屍。阮先生表示，期間曾向當局查詢，惟只獲通知等待：「完全搵唔到個遺體！」佢批評政府處理程序太慢，出殯及遺體火化甚至需排至下月20日之後，期間家屬只能將先人遺體暫存公眾殮房。

生者為領取先人遺體竟如此折騰！近日氣溫回升，遺體防腐挑戰愈來愈大；殯儀業商會理事長郭凱邦向本報透露，近日接收遺體不時可見有腐爛情況，或與近日氣溫上升，日曬雨淋影響凍櫃冷凍及防腐效果有關。有市民慨嘆，家人離世到下葬需約3個月，批評有關部門安排混亂又缺乏效率！

都說「民生無小事」，然而，生老病死在香港都是難事！這與庸官平時只顧吹水治港有關，太平盛世時講到自己瓣瓣掂，恍如風水佬賣廣告：點化紅顏無薄命，挽回豪傑出生天！唔知嘅真係畀佢嚇死！知嘅嘛笑死！呢，孔子喺《周易•繫辭》中引用否卦爻辭說：君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂。最重要都係強調當政者要有憂患意識，時刻保持警惕。說得再白一點，就係要居安思危，永不懈怠！切忌求求其其，大安旨意，以為「船到橋頭自然直」，誰知今趟撞上冰山喇！