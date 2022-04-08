疫情帶來各方面的影響，包括人才流失問題。自第5波疫情爆發，多項防疫措施收緊，特別是針對訪客以至本港居民的嚴格入境限制和隔離檢疫規定。反觀歐美及新加坡等地正陸續放寬，甚至取消各類防疫檢疫措施，部分海外及內地專才因而選擇離港或拒絕來港，轉往其他地方或返回家鄉工作。

上述情況在財金、創科領域尤其嚴重，不少人擔心會影響香港的國際金融中心地位和創科產業發展。隨着感染數字回落，香港正逐步放寬部分入境及社交距離限制，但為免疫情反彈及影響與內地恢復通關，政府必須小心平衡。

也有一些海外及本地專才，因政治理由，例如不認同《港區國安法》或完善選舉制度帶來的改變而離港。筆者向來認為，如這些人認為充斥黑暴、動盪不安的香港才符合其理念，認為現時政局穩定、重拾法治的社會並不適合自己，他們離開可能對各方都是好事。但政府同時要加強對外和對內的宣傳，有效澄清海內外反中亂港勢力的歪曲抹黑，致力留住和吸引願意參與特區發展的各方面人才。

還有部分中產及專業人士，是因為香港居住環境狹窄、樓價及租金過高、對教育制度缺乏信心，或是感到行業發展與自身發揮機會不足而離港。筆者代表的建測規園業界，也有一些年輕及中生代專業人士有類似想法，加上人口老化和退休潮，不少私企及公營部門都出現青黃不接，長遠可能令整個專業出現斷層。

筆者多年來不斷要求政府改革招標制度和精簡發展審批，給予業界合理的工程及顧問服務費用，增加中小型及初創企業的參與機會，以及減少非專業的程序與文書工作，一方面是希望加快、提升香港的發展建設，另一方面也為了改善業界的工作環境，讓他們能真正發揮專業所長，增加滿足感和歸屬感，全心誠意貢獻香港。

香港屬於外向型經濟、開放型社會，吸引、並留住境外人才固然需要，但更重要是要加強本地專業人才的規劃和培訓，提升自身實力，充實各行各業的人才庫，這就毋須過分擔心有部分本地或海外專才，因一時的政經變化而外流。更積極的想法，是為了自己的國家及國際社會，提供更多由本地培訓的優秀人才。

不少業界人士反映，部分本地大學為了追求國際排名與研究論文數目，忽視勞動市場與香港的長遠發展需要，加劇人才短缺和錯配問題。筆者近年曾多次去信政府及在立法會提出質詢，要求當局因應市場需求，包括應對「北部都會區」及「明日大嶼」等大型發展計劃，增加本地大學的相關課程及學額。結果卻是發展局推教育局、教育局推教資會，教資會則指學額種類和數目屬「大學自主」範圍，至今未能取得確切的回應。為何不能像醫護專業學額般，透過指明公帑資助用途來要求大學增加相關學額呢？