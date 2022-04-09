產評：世界分裂成定局　換腦迎接新挑戰

一場俄烏戰事讓全球走上分裂的不歸路。誠然，這一切始於2018年中美貿易戰，歷時4年後，最初心存「復合」盼望的人，如今也不得不認清事實。既然如此，就應該立即「換腦」，以嶄新思維來判斷接下來的世局轉變，才能真正做到化險為夷，甚至透過亂世改寫命運。

隨着歐美向俄發動金融戰，而俄國以能源和糧食優勢反擊，事到如今，各地要麼不與俄斷絕；要麼完全擺脫。若選擇前者，就要準備好脫離固有的西方思維和價值；若選擇後者，就要有心理準備較長期捱貴貨，財富會少一大截。

或許在香港土生土長的人，自小就被教導要專注讀書，將來找一份舒適的白領工作，待事業漸見穩定後，伺機置業，繼而結婚生兒。然而，這或許僅適用於「全球化」下的太平時代，隨着世局轉為分裂，傳統思維仍管用？可以預見適逢瘟疫的亂世，教育網絡化是必然，惟進度也會大受影響，聯合國已估計學習上的損失會打擊下一代的賺錢能力。如是者，專注單一求生技能也許勝於知識上的多才多藝，例如美國有超市巨頭願以雙倍工資招聘貨櫃車司機，佐證了擁有以往被看輕的專業技能，是可媲美側重理論的高學歷。再者，糧食及能源安全將成為長期問題，那麼，未來最搶手的人才會否與這兩個範疇有關？

至於投資，世界恐會回到上世紀的「金本位」時代，即透過黃金作為中介來兌換貨物，主因俄國被西方金融制裁後，即使未來與烏停火，也很難獲解封，意味必須尋求新的金融出路，貨幣盧布要尋覓一種各地也認同的東西掛鈎，黃金自然是首選。據諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼所言，接下來環球要面對的通脹風暴不似1970年代，而是似1914年代，若真的如此，當時最佳投資絕非「磚頭」，而是「金磚」，最有錢的企業是能源，而非地產，那麼，投資取態又需否轉換？

或許有人說，不能與1914年代直接比較，因目前科技日新月異，未來的機會是虛擬貨幣及相關的加密資產。是的，這必成主流，但也要明瞭各地政府未來為精準救市，類似香港的消費券必然大派用場，以免市民因派發現金而儲起來，達不到救市效果，可以想像將來會更進一步建立官方數碼貨幣來精準引導消費，這就會產生私隱問題。如是者，持有「金磚」的價值就是能得到隱藏財富的效果。

歷史上，動盪時代總會衍生新機遇，可預見傳統思維將被顛覆，學業、事業，以至投資取態若故步自封，很難會在未來數十年突圍。常言道：有危亦有機，而機會往往留給洞悉先機的人。