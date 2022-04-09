功夫茶：疫慌下的士狂加　廢政府不恤民艱

經過兩年多嘅防疫抗疫，民生多艱，唔使屈原大夫「長太息以掩涕兮」，基層市民個個都感同身受。政府抗疫嚴寬無度，致令百業蕭條，失業率上升，市民手停口停，早前本報獨家直擊有年輕人爭住食二手飯，可想而知情況幾咁惡劣！

呢，大家若然不善忘，香港呢個亞洲國際都會，今不如昔矣！有調查顯示，本港於外派僱員宜居城市排行榜急跌19位至77位！依家仲話會喺「航班地圖上消失」，豈不是玩完！口痕友就話喇：跑了和尚又沒了廟，咁仲有乜好驚喎！阿哥，活着，一息尚存，柴米油鹽醬醋茶不可少！衣食住行樣樣加，一擘大眼就要面對，如何一了百了？

生活從來不易，目前咁嘅不確定環境，求其一瓣加價，咪以為一蚊幾毛錢濕濕碎，隨時都會如壓垮駱駝最後一根稻草。呢，功夫茶早前講過，港人避得過港鐵疫下今年加價，卻躲不開兩電於民生多艱下齊齊加電費；嗱！消息又話港府正考慮的士加價申請，阿哥，今年初三大巴士公司已相繼加價，咁快又輪到的士？

各位，今趟加幅仲要係雙位數，市區、新界及大嶼山嘅的士申請平均加價20%至26%，喂，好景時就話「唔怕米貴，最怕運滯」啫，可今時唔同往日，弊弊都冇咁弊，的士雖說不是普羅大眾日常嘅交通工具，之不過，萬一有急事或者同老人家出門睇醫生之類，被迫要搭程的士，一加加咁鬼多，都幾係嘢喎！

對於的士申請大幅加價，議員都各有己見，有啲不反對加價，但認為加幅過高，冇考慮到市民嘅承受能力；有議員就認為「紅的」起錶價由現時24蚊加至30蚊合理，甚至指加幅追唔上的士經營成本上漲帶來嘅影響添！

呢嗱！運房局局長回應有關的士加價問題時，就認同現時收費難以維持的士營運，亦難以吸引新人入行，強調政府會作出平衡，包括照顧市民接受程度。講真，廢官通常講咗當做咗，如何作出「平衡」，咪又係講就天下無敵，做就有心無力！咁多年嚟，的士嘅服務質素經常被乘客詬病，譬如冇禮、兜路、濫收車資、車廂殘又污糟等。

各位，依家的士申請狂加價，服務質素未有保證，廢官又話會引入新嘅規管制度，要求現有的士組成車隊，向運輸署申請相關營辦商車隊牌照，從而監管的士服務質素；又話建議引入的士司機違例記分制及兩級制罰則；又話的士須配備全球定位系統、無線上網以及電子支付等設備。之不過，庸官向來「叻唔切，遲早摺」！政策強出頭，民無信不立，民間當佢放屁！疫慌下都係咪畀的士狂加價最實際！