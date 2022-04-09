正論：快測反應消極　復飛又見冷清

疫情下的特區百廢不興，瀰漫一片消極情緒。林鄭政府煞有介事推出一連三日的自我快速測試計劃，鼓勵確診市民在24小時內向衞生署呈報，以便掌握感染數字調整防疫政策。計劃的出發點無疑是好，但漏洞太多，尤其是計劃屬自願性質，欠缺參與誘因，反應冷淡可謂意料之內。與此同時，禁飛令本月一日解除後，抵港航班數目不升反跌，「香港已從航班地圖上消失」似乎正一語成讖。

港府花費巨額公帑、動用大量人力物力向全港派發防疫服務包，冀市民參與自願快測，無奈有關計劃先天不足、後天失調。首先，疫情已經放緩，快測又非強制性，染疫市民早已痊愈，無染疫的「好人好姐」亦無動力參加快測；其次，竹篙灣隔離設施管理不善，「入營容易出營難」深入民心，而且網上充斥大量抹黑方艙醫院的訊息，市民先入為主抗拒入住隔離設施，擔心如實上報會被迫隔離，寧願留在家中休息；第三，高危的長者大都不熟悉進行快速測試，即使確診亦不懂上網呈報，俱令有關計劃的效果大打折扣。

本報隨機訪問多名市民，幾乎一面倒對自我快測耍手擰頭。有人批評這是為做而做，無助防疫；有人認為疫情放緩，多此一舉；有人擔心確診後要入營隔離，即使呈陽性亦不會向政府申報；有人則至今未收到防疫服務包，又因為要上班而無暇補領。由此可見，即使港府出發點再好，得不到響應也是枉費心機。

林鄭則一味靠嚇，指若市民不齊心抗疫，香港將要付出很大代價。將市民冷對快測歸咎為不齊心抗疫，這是看不到自身問題，昧於事實。剛好相反，市民齊心抗疫已超過兩年，香港曾長時間清零，第5波疫情之所以全面失控，歸根究柢是港府開門揖疫，放任國泰機組人員免檢疫入境，檢疫酒店又不設防。林鄭至今拒絕向全港市民道歉，甚至自辯疫情非人為錯誤引致，現在更推出一個非強制性的快測敷衍中央，反應不如預期反怪市民不齊心，無論如何說不通。

當然，疫情無法斷尾，港府又拿不出有效應對措施，加上林鄭任期已在倒數，無心戀戰之下，特區的確付出很大代價，特別是航空業已到了無以為繼的地步。眾所周知，港府於4月1日撤銷英、美、澳等9國禁飛令，遲來的鬆綁卻無助扭轉劣勢，機管局資料顯示，沒有禁飛令後的首個星期，客機抵港數字持續萎縮，由上星期的313班，劇減至今個星期的138班；日均客機抵港量亦由44.7班，縮減逾半至19.7班，而且歐美航班完全不見蹤影。早前國際航空運輸協會總幹事直斥港府防疫規定僵化，香港再非國際航空樞紐，如今看來，所言非虛。學者警告，只要新加坡、曼谷、首爾等競爭地區比香港早通關，航空公司就有可能調整航線至該些地方，一旦作出決定，將很難在港重設航線。

事實擺在眼前，港府抗疫寬嚴無度，推出的措施不是擾民就是搔不着癢處，直接效果就是趕客，根本無助走出疫境。指望時日無多的林鄭政府做事不切實際，待至新政府上場改弦更張卻起碼是7月的事。香港何去何從，思之令人惴惴不安。