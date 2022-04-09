世界視線：美國試探華底線　實為期中謀選票

俄烏戰事陷入膠着狀態之際，台海局勢突然投下震撼彈。有指美國眾議院議長佩洛西將於明日訪問台灣，成為25年來首位訪台的在任美國眾議院議長，外界解讀成華府再踩北京紅線。美台對此不置可否，中國大陸則用前所未有的強硬措詞，直接要求取消佩洛西訪台計劃，否則一切後果由美方負責。結果佩洛西「突然」確診新冠肺炎並押後原定的亞洲行程，可真夠耐人尋味。

美國近日頻頻借俄烏衝突炒作涉台議題，明顯是想從歐洲大陸抽離，把目光重新投向台海，因此不斷出招試探挑釁，包括批准向台灣出售總值9,500萬美元的軍事技術及相關設備；之後派出財長耶倫警告大陸一旦武力攻台，必定會動用一切制裁工具；副國務卿舍曼甚至對北京「說教」，指陸方應吸取俄國教訓，暗示若武力攻台，美國及國際社會必定會作出回應。

白宮打出多套組合拳後，輪到佩洛西這位華府第三號人物粉墨登場。按照日媒說法，佩洛西原定率團訪問日本後前往南韓，惟俄烏戰爭持續的情況下，對於大陸武力攻台的擔憂漸多，於是決定取消訪韓改為訪台。一旦佩洛西的竄訪成行，必定嚴重破壞陸美關係，為何她仍要「以身犯險」？

要知道，現時以總統拜登為首的民主黨支持度低迷，想在今年11月舉行的國會中期選舉繼續保住參眾兩院過半議席，幾乎是不可能任務，因此有必要把焦點從俄烏局勢，重新對準在更易取分的台海問題上。故不排除82歲的佩洛西為己為黨，親自下場以助力民主黨中期選舉。當然，也有可能是黨內鷹派或共和黨擺佩洛西「上枱」，在未定訪台行程前搶先爆料給傳媒，若佩洛西公開拒絕，則予人「對華軟弱」形象，中期選舉自然成為眾矢之的。

陸美關係早就處於危險狀態，華府不斷下探北京底線，所用套路和對俄如出一轍，目的是逼對方動武，以坐收漁人之利。在大陸外交部以四個「嚴重」提出交涉，並將佩洛西定性為政府組成部分、堵住華府解釋模糊的空間後，佩洛西暫且「生病」押後亞洲之行，但華府類似的操作，必定陸續有來。