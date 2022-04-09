在俄烏談判有一定成果後，俄羅斯總統普京示以好意，在基輔的圍兵撤退，卻被美國、烏克蘭製造出「布恰屠殺」控訴。美國利用它的輿論和政治力量，借此迫使國際社會集中批評俄羅斯的「暴行」，並以此，一是使烏克蘭改變其在談判桌上的原來傾向，破壞一直難得的進展；二是大肆運送武器往烏克蘭，希冀扭轉烏軍在戰場上的敗局，並加強制裁俄羅斯。無論在國際輿論與政治上，美國似乎都成功。俄軍撤退，烏軍推進，戰場上似顯示出俄軍無法壓倒烏軍。美國正在製造形勢大好的假象。

俄羅斯的反應便是再不相信談判的作用，俄烏之戰或俄美之戰，只能在戰場上決一雌雄，相信俄羅斯會加快烏國東南部的掃蕩行動。而在基輔北部，烏軍推進的結果是離開基輔的庇護點，容易被俄軍空襲，分割擊敗。只要俄羅斯吸收今次信敵的教訓，不再猶豫，烏軍未必可以守得住。基輔北部戰線，敖德薩一失，烏西便完全暴露，只待烏東南軍隊殘餘甚麼時候被俄軍殲滅。可惜的是，和戰談判再難恢復，俄羅斯可能亦減少顧慮，拚命一戰，戰火會更加熾烈，民間傷亡更眾。

美國的表現，是全力把烏克蘭危機擴大，不是人道援助民眾，而是夥眾提供更多的武器，讓烏克蘭可以打下去，變成美國、歐盟的武器加烏克蘭軍隊與新納粹武器與俄羅斯決戰，不惜以烏克蘭的人民生命財產與國運來拖垮俄羅斯，製造出俄羅斯與歐盟同時衰落的效果，以增強美國霸權。這是另一場在歐洲進行的世界大戰，只是歐洲以外的戰爭還有待開展。

美國是不擇手段，除公開造假外，一是像培植伊斯蘭教極端主義那樣，扶植新納粹主義勢力。在烏克蘭集中各國新納粹分子，也呼應推動歐洲內部的極右勢力發展。二是破壞二次大戰後建立的國際秩序，不惜押上美元，單邊廢除俄國持有的美國國債，使美元資產的國際信用崩潰。美國以片面及永沒有依據的政治主張，把美國與各國的信用關係破壞，一切便不講求所謂的普世價值，而是像中世紀十字軍東征，武力假宗教極端主義，豪情壯志地任意掠奪外國資源、資產，回復到歐洲「蠻族」主宰的時代。

或許俄羅斯以寡敵眾，艱苦支撐，未必可言勝，但美國打開了潘朵拉盒子，把各種邪惡釋放出來，最後可能便是害人害己，也同時帶給世界戰爭與死亡。