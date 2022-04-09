2014年6月，國務院新聞辦在香港白皮書中，首次提出中央全面管治權問題。當時並沒有引起香港朝野特別注意，一是國務院新聞辦的級別不夠高，大家吃不準這是否代表黨中央意思。二是缺乏具體內容，比較虛。三是那時中央對香港的工作方針，還是基本上沿着97回歸後的做法，對「一國兩制」走樣變形的擔憂，還是以溫和的規勸為主，對反對派的種種無理要求，還是保持相當的克制。

基於上述3點，令中央全面管治權的出爐，在香江匕鬯不驚。3個月後，香港爆發反中亂港的「佔領中環」，擬迫使中央在政改中接受他們提出的以「公民提名」、「政黨提名」選舉行政長官，從根本上打掉《基本法》的相關規定和全國人大常委會的有關決定，在選舉產生行政長官上實現奪權——奪中央之權，奪一國之權，奪香港管治權。他們的奪權，因為中央堅決守住全國人大常委會有關決定的底線而失敗。

然而他們絕不甘心失敗，經過幾年的準備，他們利用修訂《逃犯條例》發起了「反送中」、「反修例」暴亂。具體部署是，利用暴亂造成的瘋狂和壓力，在區議會選舉中全面奪權，繼而在立法會選舉全面奪權，再攬炒政府施政，在特首選舉中一舉奪權，從而完成港版顏色革命。

針對他們的奪權和暴亂，中央全面管治權終於清楚找到了實施的突破口。《港區國安法》利劍揮出，一舉平亂，為中央全面管治權進一步的全面貫徹掃清障礙，造成巨大聲勢。接下來，中央迅速果斷地對香港立法會、行政長官選舉制度和方法實施改革，確保「愛國者治港」，確保香港的行政、立法大權掌握在中央手裏，為香港的管治和政局、長治久安闢出新局面，保障「一國兩制」行穩致遠。

然而，中央全面管治權在其他上層建築領域的落實，還遠遠沒有完成，要改革和調整的地方還很多，阻力也很大，「一國兩制」要不走樣、不變形，還會經受考驗。