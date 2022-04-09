俄烏戰爭還沒了結，美國又企圖在台海點火。有消息稱美國眾議院議長佩洛西本來計劃近日率領代表團先訪日本後轉台灣，以展示美國國會對台灣的支持云云。沒想到人算不如天算，佩洛西出發前確診新冠肺炎，不得不宣布推遲亞洲之行，可謂出師不利。若不是因為染疫而自身難保，佩洛西可能是25年來首位訪台的在任美國眾議院議長，亦是拜登政府上台以來訪台的最高級政客，這不僅是對「一中」底線的嚴重衝擊，更是對中方主權的赤裸裸挑釁，北京不強硬反制才怪。

很明顯，美國刻意在這個時候攪局，一是為了進一步試探中方在台灣問題上的底線，二是企圖迫使中方在俄烏問題上屈服。中方會屈服嗎？當然不可能。去年初美國駐聯合國大使克拉夫特本來計劃訪台，卻在訪台當天突然宣布取消行程。事後有消息透露，中方曾通過外交渠道向美方提出強烈抗議而不得要領，於是決定以軍事行動強力回應，即透過中美軍事熱線告知美方，在克拉夫特專機抵近台灣時，中方將派出戰機跟隨進入台灣空域，如果台灣戰機阻擋，大陸戰機將直接開火。美方評估風險後不得不打退堂鼓，臨時煞停克拉夫特訪台行程。

這次輪到82歲高齡的佩洛西粉墨登場，她是華府第三號人物，身份比駐聯合國大使高貴得多，如果真的成行，中方當然要好好招待。如何招待？除了派出戰機迎候，大陸不妨順便將台灣上空列為禁飛區並警告，如果台機敢升空阻擋，一切後果自負。正所謂先撩者賤，既然美台執意挑釁，大陸只好奉陪。

對大陸而言，如果這一仗遲早要打，不如早打早解決。台灣當局不怕，大陸又有甚麼好怕？倒是美國應該仔細掂量，烏克蘭戰火還沒熄滅，難道還要挑起另一場戰爭？他們真的願意為台灣而戰？

眾所周知，美國從來沒有為棋子犧牲的先例，他們在烏克蘭戰爭中不敢與俄羅斯直接對碰，在台灣問題上同樣不敢直接軍事介入，因為根本沒有把握取勝。美國最擅長的伎倆就是制裁，但這一套用得太濫，早就被人看穿底牌，俄羅斯尚且不怕制裁，何況是中國。華府官員聲稱，中國大陸應由俄烏戰事吸取教訓，若武力侵犯台灣，美方絕對會對大陸作出制裁。其實最應該吸取教訓的恰恰是美國，他們到處煽風點火，終有一天玩火自焚。