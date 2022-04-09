香港移民潮愈演愈烈，大部分人首選移民英國，覺得前宗主國樣樣好，香港樣樣差，事實是否如此呢？有新加坡媒體追蹤報道兩組港人移英故事，筆者初覺好笑，繼而唏噓。好好的香港不留下來，偏要去英國捱生捱死，這些黃人的思想固然有問題，但香港留人難，執政者同樣需要反思。

第一個案是位曾參與黑暴的年輕人，受惠於政治環境，成為區議員助理，直到宣誓效忠規定出台後，區議員辭職，他亦順理成章失業。這位年輕人全副身家只有17萬元，想帶同兩隻貓透過BNO「5+1」簽證移英，始驚悉帶寵物坐飛機費用昂貴，負擔不起，最終打消移民念頭。

另一個案是四口年輕家庭，丈夫在港任職巴士司機，不諳英語；妻子則是教師，二人月入合共6萬多元。他們在申請BNO簽證未批的情況下，以「LOTR」特快申請闖關，但不獲當地僱主承認，一直找不到固定工作。丈夫到埗後原以為有大屋可住，但搵屋才發現居住面積比香港還小。更有甚者，他在沒有收入的情況下不願降低生活要求，電視機要最靚、床要最舒適，結果與妻子經常吵架。妻子則在餅廠找到工作，同事之中有不少高學歷港人，包括狀元、牙醫、辭職區議員，大部分都有碩士學位。言談間妻子對移英頗有悔意，唯獨丈夫堅持「寧願在英國做乞丐，都不願回港做皇帝」，二人漸見分歧，坦言將來可能離婚。

兩個個案都是黃人移英典型，他們頭腦發熱，在完全無計劃下投奔英國，以為是世外桃源，現實逼人方知一切只是美麗的誤會。這些人輕易放棄香港所有，當然幼稚無知，但許多高學歷港人寧願移英「做乞丐」，肯定值得執政者反思。新政府必須改善施政，重建經濟，吸引人才留下。