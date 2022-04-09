新冠肺炎病毒在內地蔓延，上海危城告急，不過，你知道今波疫情至今，當地的危重病例有多少宗嗎？答案是只有一宗，跟香港單是病亡者便達8,000人以上，兩城儼然是活在不同時空。

上海和香港出現偌大差別，原因何在，值得醫學界深入研究，是因為兩地的主流病毒株不同，抑或是民眾接種疫苗的比率有差別？然而，單憑這兩項因素，就足以解釋全部問題嗎？若然再探討下去，是否也跟內地和香港的治療效果不同有關？

筆者已奉勸過香港的醫療界可別夜郎自大，他們坐擁世界上最高的薪酬，卻未必能提供最好的治療效果。以人口比例計算，在2003年沙士疫情，香港的染疫死亡率是全球最高，如今面臨新冠肺炎第5波疫情，此地的病歿率也是全球之最，所謂「一之為甚，其可再乎？」本地醫療界一而再地栽觔斗，看來是時候該作反省。

香港醫學界一直由西醫主導，中醫藥長期受到排擠，但實踐是檢驗真理的唯一標準，一家坐落於西環的安老院，近日便交出實踐的成績表。該院為78位染疫的院友提供中成藥「金花清感顆粒」，75人有服用，3人沒有。願意吃下中成藥的院友，最終沒有一個出現重症或死亡，而沒有服用的3人，則全部得了重症，更有兩人離世。

如果單靠中成藥也有這般療效，內地醫院再針對個別病人的體質，辨症下藥，效果當然更顯著。或許正因如此，使上海以至其他內地城市，重症和死亡的比率能夠遠低於香港。然而，本文反映上述問題，旨在讓西醫學界反思。讀者可別因此以為所有中成藥皆可信，在服用之前，仍然需要先請教專業人士。