任何人只要曾經在職場打滾過，都不難發現當有人表達了將不會再在這個機構效力，其上司、下屬、客戶對其的態度，就是對此人最真實的評價。如此看來，林鄭遲遲未獲中央政府出稿評價其工作表現，待遇有別於以往那些不尋求連任的特首，這該作何事觀呢？

林鄭從事公務42年，惟對於外界質疑其未獲發稿評價的處境，是否意味着有關方面對其任內工作並不予以肯定，她竟表示不角逐連任是自己的個人決定，很多朋友及支持者私下聯絡她，認為「不需要」由任何政府官方發稿公開評價，包括中央人民政府。這或許真是她此刻的想法，但這樣一說，不禁令人產生疑問，莫非之前不尋求連任的特首並不是出於個人決定？

為何不說抗疫乃當前急務，各界應聚焦如何解決第5波疫情，如何做到「三減、三重、四集中、一優先」，既然關乎特首的評價無助於減少重症、死亡、感染，亦未能為重點人群、機構和區域帶來具體益處，也不會起到集中患者、資源、專家、救治效用，因此何不容後再談，當務之急應以疫情下長者的福祉為優先，這樣回答是否比拋出一句「不需要」來得更體面與妥善？有欠妥善的回應給人無限揣測的空間，激發了傳媒大字標題報道，客觀效果是抗疫工作的焦點被搶走了，實不可不察也。

不同人對「如何當領導」或許會有不同的理解，但簡單來說，當領導其實就是一門如何對世界作出回應的學問，如何對難關、挑戰、質疑等作出回應，就是衡量一個人領導能力高低的標準所在。如果對記者的提問也未能展示出恰到好處的回應，那就更遑論當面對新冠疫情、面對叛國禍港黑暴等挑戰時，能夠作出適切有效的處理了。