假難民滯港燒公帑兼敗壞治安，法援署回覆筆者就財政預算案的查詢，2021年就司法覆核免遣返聲請案件而批出的法援證書有84宗。單計2020/21財政年度，就司法覆核相關案件的法律開支為3,400萬元，計及近3年的相關法律開支已多達逾億元。

政府每年仍用10多億元公帑處理假難民問題，很多市民認為是「倒錢落海」。近期有外傭申請免遣返聲請，更令人關注假難民的原居地及來港途徑。保安局副局長區志光指出，去年2,528宗申請中，95%來自南亞及東南亞國家，非法入境者約佔四成，逾期居留約佔一半。

假難民禍港，濫用免遣返聲請程序留港從事黑工，甚或加入黑幫為非作歹。部分假難民三五成群在社區聚集，或於深宵喧嘩，或是搗亂搞事。除了滋擾社區，假難民近年亦涉及不少罪案，小至盜竊、黑工，大至製毒、強姦，愈演愈烈，令人咋舌。

本港近年用於假難民身上的公帑約70億元，處理審核及上訴、遣送、人道援助和法律支援等，這些費用全是納稅人的錢。隨着外傭「跳工」而導致提出難民聲請數字增加，以及司法機構處理假難民上訴個案仍數以千計來看，情況並不樂觀。

假難民耗用公帑及影響社會治安，《2021年入境（修訂）條例》去年8月1日生效，提高入境處的審核效率、防止拖延、改善酷刑聲請上訴委員會的程序和職能、加強源頭堵截、執法、遣送、羈留聲請人，有效縮短假難民留港時間，減少政府支付生活費，亦減低對治安破壞。近日政府亦計劃將助理處長編外職位保留3年，以繼續督導相關工作。筆者期望政府早日提出明確時間表，終結滯港假難民問題。