林鄭月娥在清明節前夕以家庭為由，表示不會競選連任，說家庭是她最優先的考慮，又說家人也認為她已「夠鐘返屋企」。一個身負中央政府委以重任管治香港，及全港市民寄以厚望的特區領導人，自爆早在去年3月內地兩會舉行期間，已向中央政府表示無心戀戰特區領導人，無論真情或者假意，都可以解答了公眾一直的疑問：為甚麼自《港區國安法》生效後，香港抗擊新冠肺炎疫情總是徘徊不前，與內地的要求總是處處相違，令疫情多波反覆不退？如今恍然大悟了！

飽嘗親人不幸染疫離世的生離死別痛苦；飽嘗疫災的煎熬打擊、破產失業的生活困苦；飽嘗兩年多反反覆覆、收收放放的社交距離隔離孤苦，有親不能探、有朋不能會、有喜不能賀、有喪不能奔，無數家庭疏離孤獨，若果有權去選下任特首的話，都會不分左中右，不分紅藍黃，人同此心、心同此理地只得一個選項，為了自己的家庭，為了大家的家庭，為了750萬人的家庭，只要不是林鄭月娥報名，位位都會無任歡迎，這就是香港的人心大勢。

林鄭不競選連任，是清明節到來的時候，香港陰陽兩界唯一可舒一口氣的開眉事；林鄭在清明節罕有經政府新聞處發稿向8,000亡魂致哀，尚有一點自知之明。

古語講得好，「你雖不殺伯仁，伯仁卻因你而死。」林鄭月娥領導的本屆政府，在防疫抗疫上乏善可陳，儘管得到中央政府提供無償、無私、無限的支持，如官方所說：「香港有求，中央必應」，仍然把香港抗疫工作搞得雞毛鴨血，超過110萬人中招，逾8,000人枉死，過百萬家庭、幾百萬人陷入愁雲慘霧的痛苦之中。一紙清明稿，難補萬家哀！人們都希望送走瘟神！