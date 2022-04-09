一萬元電子消費券首階段5,000個大洋日前發放，大批市民排隊「拍卡」，不少取款處出現人龍。姑勿論市民是否等錢使，錢入自己支付平台始終踏實些！事實上，有咗幾千銀消費券，「嘟」卡消費點都爽手啲！

今期政府派消費券，有指「派不逢時」，皆因疫情仍然持續，更大原因係社交距離仍維持，飲食業未見如何受惠，蓋茶客只能兩人一枱，又冇晚市，花費有限，與去年首次發放消費券飲食業受惠不可同日而語，有酒樓經理稱，當時有市民聯同數個家庭大排筵席，都唔知幾高興！依家睇怕要本月21日分3階段放寬措施，首階段恢復晚市堂食，屆時呼朋引伴、杯上杯落之歡樂場面才會再現！

至於美容、健身、酒吧業屆時能否受惠於消費券，睇怕仍要觀察吓！根據統計處資料，去年8月發放第一期2,000元，該月零售銷貨額按年跳升11.9%；10月派餘下3,000元，零售銷貨額漲12.1%，兩者皆高於全年平均嘅8%。呢，中大學者的研究亦顯示，去年因有消費券計劃，市民普遍願意多花80%到110%，即額外增添開支4,000至5,000多元，「齊齊消費，振興經濟」，確實發揮不俗嘅乘數效應。

目前，經過兩年多嘅防疫抗疫，政府寬嚴無度，致令百業蕭條，吉舖處處，失業率上升，市民有工開都未必開足，手停口停，真係十分慘情！有基層坦言幾個月冇工開，以消費券向業主交租，明知有機會違法都惟有一試！

香港經濟面臨複雜環境，中港通關遙遙無期，更何況香港已漸由國際樞紐變「孤島」，航空業窮途末路，「東方之珠」失去中西跳板嘅角色；斜陽草樹，泣血殘紅，倍添孤清，政府即使再派多一萬元現金，恐怕都難掀起「報復性消費」！