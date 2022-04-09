網絡詐騙一般是通過電子郵件、廣告，或以電話訪問、其他網站假冒你使用過的網站來騙取資訊。你可能會收到假冒銀行名義發送的詐騙電子郵件，要求你確認銀行帳號。網絡詐騙網站可能會要求你提供下列資訊：使用者名稱和密碼、身份證號碼、銀行帳號、PIN碼（個人身份識別碼）、信用卡號碼、母親的婚前姓氏和你的出生日期等。

近期網上騙案手法五花八門，有上升的趨勢。市民必須提防有關派發「防疫服務包」的釣魚電郵/短訊，有網民指自己收到詐騙電郵/短訊，指政府向市民派發「抗疫包」，市民只需繳付十多元的郵費，「抗疫包」就可以寄給市民，而市民便不用親身到郵局領取。繳費方法是點擊電郵/短訊內的連結進入一個網站，然後在網站內輸入自己的網上銀行戶口資料及密碼，藉授權繳交郵費之名，轉走受害人的銀行存款。

另外，要小心「刷單賺佣」求職騙局。近來招聘「刷單員」的詐騙訊息充斥社交媒體，騙徒虛構「刷單員」的工作，聲稱應徵者在網購平台購物以催谷銷量，可按購物金額抽佣。受害人被廣告標榜的「高佣金」、「不需學歷經驗」和「可在家工作」吸引，應徵成為「刷單員」。

騙徒要求受害人在網購平台上將貨品放入購物車，再將購物車的截圖傳送給騙徒。騙徒再指示受害人將購物款項存入指定的個人銀行帳戶，但其並不是該網購平台的公司帳戶。在交易初期，騙徒會兌現承諾，將購物金額及佣金匯給受害人，令受害人信以為真。因此，受害人墊支更多金錢，以作更大額的購物，但騙徒在取得款項後卻逃之夭夭。

根據《盜竊罪條例》第17條的「以欺騙手段取得財產罪」，任何人以欺騙手段（不論該欺騙手段是否唯一或主要誘因）而不誠實地取得屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯罪，最高可處監禁10年。按照《盜竊罪條例》第24條的「處理贓物罪」， 任何人處理贓物，即屬犯罪，最高可處監禁14年。

市民切勿點擊或打開來歷不明的短訊、電郵或社交媒體訊息內的超連結；如果瀏覽機構的網址，應在瀏覽器直接輸入該網址，或經官方應用程式商店下載的流動應用程式；切勿在電話訪問或不明來歷的網站輸入個人、網上銀行帳戶或信用卡資料；如收到可疑短訊或電郵，請使用政府的「網絡釣魚詐騙搜尋器」查證；提醒身邊親友提防受騙；如有懷疑，請致電「防騙易熱線18222」查詢。

總括而言，網絡詐騙攻擊是一種企圖騙取個人資訊的網絡詐欺行為，騙徒利用人的好奇心、同情心、賺快錢的心態，市民一不留神便會中招，隨時損失慘重。促請執法部門加強宣傳和強力打擊網上騙案，把騙徒繩之以法，彰顯法治公義。