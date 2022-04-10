正論：谷針無可厚非　亦須尊重民意

第5波疫情引發特區死病纍纍，教訓極之深刻，中央介入後，港府不敢肆意躺平，決心向安老院舍長者谷針。誠然，院舍長者成為這波疫情的最大受害群組，谷針無可厚非，但目前仍有約5%院友家屬拒絕長者接種疫苗，當中必有他們的憂慮。偏偏港府「有打錯無放過」，一招大石砸死蟹，完全漠視長者和家屬意願。

本報接獲讀者溫先生投訴，其居於院舍的婆婆已經93歲高齡，本身患有「三高」和認知障礙，家人一直擔心接種疫苗會令其病情惡化，故早於今年2月底，院舍向他們發出接種疫苗意願書的時候，溫先生一家早已寫信表明不同意接種疫苗。無奈社署最近改變做法，若親屬仍然反對院友接種疫苗，必須證明其為「法定監護人」或已在4月4日前申請為「監護申請人」，並在發信日期後14天內回覆。院舍更指出，「法定監護人」必須向法院作出正式申請，並由法院正式發出證明。由於申請需時，即使溫先生現在申請亦無法趕於截止日期前提交相關證明，擔心婆婆稍後會遭院方逼針發生意外，頓感徬徨。

或許有人會批評溫先生一家冥頑不靈，甚至會有防疫至上人士怒斥他們阻礙抗疫，但必須指出的是，家家有本難唸的經，每人身體狀況不同，家人擔心是人之常情；而香港最可貴之處是自由，只要不違法，每個人都有權自由作出選擇。然而，現時政府的做法卻是「話之你」，甚至將不同意打針者塑造為「防疫公敵」，實屬不該。以上述個案為例，溫先生的婆婆年事已高，身體狀況欠佳，何況過去屢有「三高」長者接種疫苗後身亡事例，每次港府都矢口否認死亡同接種疫苗有關，試問家屬不想長者「搵命博」何足為奇？

港府突然改變做法，即使家屬書面提出反對也不接納，非要法定監護人提出不可，顯然是擾民和強人所難。更有甚者，衞生署更新給院舍外展醫生的協議，醫生可根據臨床判斷，為無監護人且無認知能力的院友決定接種疫苗；若醫生判斷打針對此類長者是最佳利益，毋須採取合理步驟確定長者是否有委任監護人。無認知能力的長者無法為自己作出決定，這個時候應由醫生提供專業意見，再由家屬作出決定，這才是正常做法，如今連家屬權利也剝奪，為了谷針將責任推給醫生。一旦打針後有甚麼「三長兩短」，政府、醫生、院舍概不負責，公平嗎？

說到底，至今仍有市民對打針存有疑慮，深層原因是對政府的不信任。可以看見，抗疫兩年多以來，港府政策朝令夕改，自打嘴巴成為常態；針後死亡個案一律定性為與接種疫苗無關，死者家屬有冤無路訴；加上第5波疫情失控，反映港府從來沒有制訂應變方案，沒有為高危院舍長者及早安排隔離，凡此種種，俱令市民對無能政府信心盡失。民無信不立，世上也沒有無緣無故的恨，港府一直拒絕反躬自省，一味擺出高高在上的姿態，以這種心態施政，注定只會弄巧成拙，適得其反。