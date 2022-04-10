功夫茶：村霸目無法紀　是誰助長猖狂

現代社會，訊息爆炸，人愈容易空談，是非愈容易被混淆，騙子愈容易生存，睇吓咁多網絡詐騙得米就知！之但係，一個號稱法治之都，有法而無篤實踐履嘅人去執法，遂使法律、公義如爛紗燈，得個架！咁，恃惡行兇之徒自然更猖狂！

呢嗱！本報記者早前連日直擊西貢相思灣村有水上活動店涉及多次違令營業。功夫茶上月亦已一再指出有人大剌剌公然違反屬體育處所嘅停業令，阿哥！邊個咁夠薑？咪就係搞到西貢相思灣村永無寧日嘅村霸黃子洋囉！

有道是惡人自有惡人磨，可惜吖！自本報一再揭露村霸嘅斑斑劣行，不但冇比佢更兇惡嘅人令佢吃盡苦頭，反而村民睇住佢霸海霸地無王管，只能應了俗語所云：老虎扯旗──伸鳩虎（苦）！蓋敢怒不敢言也！本報一向發揮第四權，為民請命，無畏無懼，鍥而不捨一直跟進村霸惡行，又三度去信申訴專員公署投訴，質疑有人貪污舞弊，部門涉行政失當，事件明顯睇到誰得益以及有人私相授受。

惟事件至今進展緩慢，令人深感莫非有官商勾結？村霸自恃有保護傘，完全目無法紀。本報羅列咁多村霸惡行實證，而有關當局依然好似陰間大罷工，冇鬼用！拖咗咁耐村霸依然大剌剌經營其水上活動生意！不是冇鬼用是甚麼？政府唔鬧唔做嘢！直至尋日朝早，警方終採取放蛇行動，喬裝顧客租艇，當場拘捕村霸黃子洋、其胞弟黃子樂等3人涉嫌違反停業令。之不過，學者指該水上活動店明明受制停業令，卻多次以走「法律罅」形式偷雞開店，難免令市民感到其背後有保護傘撐腰。

事實上，村霸喺上址又違建道路及僭建碼頭，及後修復和「執手尾」全係公帑埋單。喂吖！違法亂紀都咁着數？僭建碼頭更對正村霸經營嘅水上活動店門前，得益者明顯係佢，政府嘅處理手法擺明偏袒。仲有吖，去年底本報記者到該村進行正常採訪期間，惡到出汁嘅村霸甚至以石頭怒擲記者，若然佢唔係「身有屎」，怕乜人採訪喎！

各位，村霸石頭怒砸記者單嘢有晒證據，警方事後雖然拉人，可惜又係容許佢不斷保釋，而向來將「不偏不倚、秉行公義」掛喺嘴邊當秘笈嘅律政司司長鄭若驊，至今卻連白眼都唔見佢反一反，好似完全冇咗件事咁！講真，本報不辭勞苦追蹤報道嘅，點會冇料到吖！功夫茶但知任由惡人為非作歹，或高高舉起，輕輕放下，根本就係縱惡！賞一惡則眾惡歸，日積月累，香港賴以為傲嘅核心價值──法治精神就危危乎矣！本屆政府即使夠鐘落雨收柴，一樣可以做番齣好戲先燈火下樓台啫，係咪咁講呀？