世界視線：國會演講揭瘡疤　烏國總統惹眾怒

烏克蘭總統澤連斯基在俄烏開戰後，連番對世界各國的國會發表視像演講，各國朝野政黨議員競相鼓掌喝采。不過，他上周四對希臘國會發表演講時，卻引起軒然大波，激起反對黨和民間對新納粹主義的不滿。

澤連斯基在該場演講中一如既往，大談希臘歷史上反擊外強的英雄事迹，希望引起該國朝野對烏克蘭抵抗俄羅斯的共鳴，為烏國提供援助。他在演講環節中更特意安排了兩名保衞烏國南部城市馬里烏波爾的「烏軍英雄」現身說法，其中一名烏軍米哈伊爾不僅自稱希臘後裔，更坦稱自己是亞速營成員。此話一出，立即在希臘國會的聽眾中引起躁動，在野黨相繼離場抗議。

亞速營被指是烏克蘭軍隊中的新納粹武裝組織，連西方媒體近年都有所報道。澤氏似乎忘記了希臘曾在二次世界大戰被納粹德國佔領，該國抵抗力量遭到納粹殘酷鎮壓，而且在戰爭導致的饑荒中，單是雅典地區就有30萬人被餓死。此外，希臘在戰後一直存在強大的左派力量，亦跟納粹不共戴天。

巧合的是，就在澤連斯基發表講話前一天，正好是1941年4月6日納粹德國入侵希臘紀念日。反對黨痛斥希臘政府在此時容許一名亞速營成員在神聖的國會發表講話，淪為「納粹暴行的捍衞者」，是「希臘的歷史性恥辱」。

希臘第一大反對黨激進左翼聯盟主席齊普拉斯在社交網表示，「讓新納粹組織成員在希臘國會演講，是一種挑釁，新納粹分子在國會沒有發言權」，直言總理米佐塔基斯對此應負全責。有希臘輿論更指馬里烏波爾有大批希臘裔居民，亞速營等烏軍部隊在當地打巷戰，強迫平民充當人盾阻擋俄軍，亞速營成員對希臘國會發表講話亦引起民間不滿。在各方壓力下，希臘政府發言人亦表示在國會演講中出現亞速營訊息是不正確和不適當。

必須指出的是，希臘朝野對澤連斯基的強烈反應，在歐美國家中只佔少數。大部分國家在仇俄、懼俄情緒下，都選擇對亞速營等烏國軍事組織的新納粹指控「隻眼開隻眼閉」。在這種氣氛下，歐洲的極右翼政治力量勢將進一步擴張與壯大。