在佔中之前，我多往中學演講一帶一路的背景與發展，學生反應頗佳。但佔中之後特別是瀕近黑暴，中學邀請我演講的少，最後一次到一間著名官立中學演講，學生沒有反應，老師態度冷漠，令人極度失望，也不相信只是幾年光景，香港的中學氣氛竟有這麼大的變化，或許這主要是老師與校方的問題。但隨後的黑暴，老師帶領，鼓動眾多的大中學生參與暴動，毀物傷人，表現出極大的衝動與暴力，使人對香港的下一代失去信心。

日前應一間教育出版社邀請，主講中國發展戰略，出席者有百多名中學教師。我提出中國的發展戰略並不跟從任何教條，中共政權是根據國情，追求國家社會的發展，其中不免犯上錯誤，總體卻是自1949年始的中國經濟復興。不過，其中的戰略選擇受制於國外施加政治因素，美國圍堵制裁中國，中共只能自力更生和尋求蘇聯的幫助。自力更生便是依靠政治動員和集中資源，用計劃方法發展。自力更生的背景還有韓戰與越戰、蘇聯的毀約，但中國經濟仍有年均6.1%的增長。

上世紀80、90年代改革開放前提是美國要拉攏中國對抗蘇聯，也用中國的低成本生產與日本競爭，因此制裁撤銷，中國可以靠出口美國，吸引外資來加快發展。

2014年按世界銀行購買力平價計算，中國經濟規模已超越美國，也開展一帶一路的發展戰略。正因如此，美國對華的政策改變，試圖用政治、經濟手段重新圍堵制裁中國，中國的發展戰略不得不再次轉變。國際政治特別是美國因素，為中國發展的外在決定因素。這便是政治經濟學，而非西方的經濟學。

這樣分析有異於大學、中學的主流，本以為反應會不佳，怎知結果是聽眾提問熱烈，且多結合現時的大問題，例如俄烏之戰有何影響，美國霸權、美元霸權怎樣終結，新冠疫情打擊會怎樣改變中國與世界等等。教師們似乎再不是書呆子地依據教科書邏輯思路來思考，回歸到現實的政治與經濟，認真關注現實問題。

這樣的教師，似乎並非我之前所認識的，令人驚喜。或許黑暴教師多已移民，也有不少從黑暴的迷執醒覺回來。有這樣的教師，香港的中學教育便大有希望。回歸歷史真實，便不可能被美國教科書的言論洗腦，也讓千萬教師獨立思考，追求學問，從而改造中學的文化。黑暴之後，香港還是有希望的。