本身是律師的何君堯議員，在財政預算案的書面提問中，提出了香港司法機構戀殖的問題，認為司法界仍然跟隨英國傳統佩戴假髮，予人追不上時代及給予市民有戀殖感覺，何議員促去除殖民地文化的衣着和儀式。

對此，香港司法機構再次用他們的殖民地文化思維做擋箭牌，聲稱法官在法庭佩戴假髮及穿袍，是香港司法界由來已久的傳統，除反映法庭的莊嚴性外，也對香港特別行政區在「一國兩制」下繼續實行普通法制度具一定的象徵意義。司法機構的回覆還聲稱，不再佩戴假髮及穿袍建議，並不屬於司法改革優先課題，現時沒有計劃改變。

事實早已證明，中央、特區政府和港人，是絕對不能指望香港司法界能夠主動實施司法改革、主動去除殖民地文化的，他們的反改革心態、戀殖心態比千年雪山還厚，從來就是戀殖，包括「假髮保衞戰」才是他們的「優先課題」。他們之所以保衞「假髮穿袍」，就是害怕「去殖民地文化」被打開突破口，香港司法改革找到突破口。

司法改革和去殖民地影響，在香港司法界沒有也不可能有內部動力、內部需要，改革和「去殖」的需要和壓力來自外部——香港憲制地位的轉變、時代變遷、《港區國安法》的實施、對「一國兩制」不走樣不變形的政治要求、中央全面管治權的落實等等。這些外部變化，已經表明香港司法界死守港英時代留下的那一套根本不行了，不但不行，而且還會損害「一國兩制」，還會成為有人與外部勢力勾結、玩弄司法，導致司法亂象，成為香港亂源！

在一些戀殖成癡的人眼中，只有戴假髮穿袍才能反映「法庭的莊嚴性」，這是他們的心裏話。在他們心中，戴假髮穿袍才是莊嚴的，殖民地時代的法庭才是莊嚴的；而回歸後的香港法庭，要全靠殖民地影響和文化才能撐住，除掉假髮和脫袍，法庭莊嚴即失，他們的狐假虎威即失。