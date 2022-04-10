聯合國大會日前通過決議案，暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格，這個結果並不令人意外。在美西方鋪天蓋地抹黑之下，俄羅斯已被徹底妖魔化，93個國家投了贊成票，一點也不奇怪。但值得一提的是，當天也有包括中國在內24個國家投了反對票，另有印度等58票棄權，可見俄國並不孤單。在美國極盡恐嚇威脅之下，還有這麼多國家撐俄或保持中立，證明美國霸權已不大好使，愈來愈多國家不隨其起舞。

今次聯合國是因應烏克蘭「布恰事件」而召開緊急特別會議，由美國一手操作，英國等嘍囉附和，政治動機顯而易見。其實布恰事件疑點重重，真相還沒調查清楚，美英便將矛頭直指俄羅斯，連俄羅斯主動要求聯合國安理會開會討論，輪值主席國英國也予以拒絕，當中到底有何蹊蹺，不是很耐人尋味嗎？之前烏軍被揭發虐殺戰俘，圖文並茂，證據確鑿，為何美英視而不見？為何不要求聯合國開會討論？實際上，2018年美國自己退出聯合國人權理事會，直至去年才重新加入，可見該組織已淪為政治工具，根本談不上捍衞人權。

巧合的是，俄烏經過幾輪談判，本已取得明顯進展，為停火帶來一線曙光，偏偏此時爆出布恰事件，之前的談判成果頓時化為烏有。美英固然借題發揮大做文章，未審先判進一步制裁俄羅斯，烏克蘭總統澤連斯基也好像打了雞血似的再度強硬起來，揚言對去軍事化和去納粹化的條款，「連談都不想談」，更重提加入北約。事件背後儼然有一隻黑手在翻雲覆雨，令人更加相信，美國壓根兒不想見到俄烏停火。道理很簡單，俄烏繼續廝殺下去，受害的是雙方，死傷的是雙方子民，美國不但沒有損失，還可以發戰爭財，司馬昭之心路人皆知。

偏偏烏克蘭當局鬼迷心竅，至今看不清美國真正目的，或者故意裝作不知，竟甘願被當槍使，不惜山河破碎，生靈塗炭，而戲子總統還以英雄自居，簡直匪夷所思。事已至此，再談判已沒有甚麼意義，俄羅斯別無退路，只能選擇繼續打下去，而且勢必加大力度，動用更多重武器，務求盡快結束戰爭。所以不難預料，烏軍接下來將會面臨更沉重的打擊，出現更慘重的傷亡，即使西方源源不絕提供武器支援，始終難逃敗亡命運。到時候美國除了貓哭老鼠，還能替烏克蘭做甚麼？