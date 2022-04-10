雙重國籍問題一直困擾特區政府執政階層，早前末代港督彭定康忽然狠批歷屆香港特首，包括林鄭月娥在內，自己或家人均持有英國護照；又指香港紀律部隊內也不乏持有雙重國籍人士，形容這些人為叛徒。肥彭向來陰魂不散，老愛對香港事務指手畫腳，但在特首選戰前夕忽然爆料，項莊舞劍，意在新特首，路人皆見。新一屆政府必須正視有關問題，中央亦須拿出具體解決方案，免再落人口實，甚至危害國家安全。

眾所周知，紀律部隊及政府官員家屬之所以持有英籍，是歷史遺留下來的問題，但時至今日，回歸迄今25年，問題依然未了，便不僅僅是歷史遺留下來的問題這麼簡單，而是關乎國家安全。國際局勢波譎雲詭，中國崛起成為眾矢之的，黑暴一役更凸顯西方魔爪無孔不入，更見國家安全為重中之重，必須做到滴水不漏。

《基本法》雖規定特首及主要官員不能持有外國國籍，卻無規定其家人必須放棄外籍，例如林鄭的丈夫和兒子便擁有英籍，前任特首梁振英的家人也不例外。李家超宣布參選後，有媒體報道其妻子及兒子均擁有英籍，李家超方面僅以私隱理由迴避，沒有直接承認或否認。林鄭已因為丈夫兒子拒絕放棄英籍而被嘲為「裸官」，新特首若不解決這個問題，勢必再度引發爭議。

一本英國護照到底有何吸引力，為何比起做一個堂堂正正的中國人更高人一等，筆者一介草民，手中只有特區護照，連BNO也沒有續期，當然不了解。但從林鄭過去曾甜絲絲揚言退休後與丈夫兒子返回英國居住，可見這些港英舊臣崇英戀殖深入骨髓。既然《港區國安法》已在特區推行，掃除官場戀殖歪風，終止不必要的雙重效忠質疑，已成為新政府必須交的功課。