人可以有立場，不可以無是非；可以有喜惡，但不可以沒良知。這個道理，近3年來，筆者感受尤深。不知從何時開始，香港人分了「黃、藍」兩營，黃色代表鼓吹所謂的民主理念，支持西方體制；藍色則代表親北京、親建制派。政治理念不同不打緊，但人性本有的是非曲直與良知良能，卻不能輕棄。可惜不少香港人愈來愈變得「立場先行」、不辨對錯，黃絲如是，有時藍絲也好不了多少。

2019年的反修例風波，黃絲一味指摘警方濫用暴力，但面對這一場風風火火的騷亂，局面前所未有，故在整個平暴過程，即使偶有警察使用了過度武力，也不足為奇，自認為受害的人，大可以依正常途徑追究。然而，不少黃絲卻以反警暴為由，遮蔽了良知的眼睛，對暴徒毆打藍絲、火燒活人等惡行視而不見，總之只要是抗爭者，則不論他們做甚麼都是對的。好些黃絲平素見到小貓、小狗被虐打，也會哭上好半天，但見到藍絲無端被打，不單止無動於衷，還大聲叫好，天底下就是會有如此咄咄怪事。

不過，這現象卻不是黃絲獨有，近日不少藍絲因為力挺中央，進而幻想北京在背地裏，一定支持俄羅斯進軍烏克蘭。到頭來，也就不管整場戰爭的是非對錯，但凡是俄軍的行動，就一律叫好。每逢見到俄羅斯大兵過後，在烏克蘭城市留下的平民廢墟和滿地屍骸，都統統說成是烏克蘭人刻意嫁禍俄方的。

國際形勢明擺着是俄強烏弱，烏克蘭就算加上北約組織，也不可能威脅俄羅斯的國土安全，但部分藍絲就偏要理解成，俄羅斯是被逼入末路，才作自衞反擊。原來在立場主導的世界下，善惡是非可以這般無力。