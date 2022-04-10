凡黃絲出沒處，必有是非爭拗，不但與意見相左的人爭拗，就連籠裏雞之間也照樣互咬，黃絲陣營近日連爆兩宗狗咬狗骨事件，除黑暴紀錄片被指盜用歌曲版權外，又有黃絲藝人疑遭撩鼻採檢引致流鼻血事件，無不反映黃人不化玉帛為干戈不心息，文盲式的「時伐革命」本性。

話說某流亡黃絲藝人日前從英國前往台灣，在機場採檢時疑被戳到流鼻血，此君戴着布滿血漬的口罩自拍到臉書，炮轟「兇手」事發後逃逸，要求有關人等速速「自首」，還貼出了台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥的黑白照片，公然叫陣。事件果然一如所願給鬧大了，不少台灣民眾對有人不循機制投訴，卻借助知名度搞網絡公審，大為反感，怒斥「滾回香港」。

採檢被戳到流鼻血值得同情，但過程中有沒有人屢叫不聽，不肯「靠前點」，致令採檢人員被迫出手，亦值得深究。何況成年人偶然也會因鼻黏膜薄、熱氣、鼻咽癌而流鼻血，撩鼻採檢是鼻血直流的原因還是觸發點？尤其有人性格火爆，曾有逾20年吸煙史，換個角度看，採檢人員說不定並非「兇手」，更是令惡形惡相之人及早發現自身健康問題的天使。

之不過，對黃人談換位思考，即是在太監面前大講房中術，黃人中不乏被害妄想者，即便是實話實說，也會被看成是對黃人的歧視，無助於修補社會撕裂。因此，某程度上來說，這位黃絲藝人雖找不着他心目中的兇手，但他畢竟沒有築起傘陣，「沒有一個是無辜的」再肆意毆打其他採檢人員，也沒有放火堵塞通往機場道路，搞起一場「一定要報仇」的「時伐革命」，可說是視台灣為同路人，已經給足面子了，故此懇請台灣人千萬不要叫這幫黃人「滾回香港」，感激不盡。