發泡膠箱圍城至今兩個月仍未解決，囤積社區甚至在各區築起一道道發泡膠牆，除阻礙道路與影響環境衞生，更釀成火災。繼早前葵涌七號貨櫃碼頭火災，日前長沙灣荔寶路近連翔道交界再度因發泡膠山起火，傳出燒膠味，黑煙直攻半空，影響居民健康。

筆者日前與鄭泳舜議員約晤環境局跟進回收情況。早前有非牟利組織回收逾5噸發泡膠箱，亦有機構研發新技術將發泡膠箱溶解循環再造，但技術尚未大規模應用。儘管政府透過環保基金支援業界加強回收能力及研發替代產品，但遠水不能救近火，單靠本地回收機構難以追上當前棄置進度。

而由於街上出現大量棄置的發泡膠箱，各政府部門亦恒常在區內展開聯合行動。警方青衣分區警署聯同食環署人員一連9日在區內進行代號「超空」的聯合行動，打擊非法棄置發泡膠箱。惟每日12至15萬個發泡膠箱運到香港後滯留，執法部門不斷清理，也只能把部分送往堆填區，問題始終未能解決。

據知政府是近日才向內地提出在確保消毒及清潔情況下，讓供港的發泡膠箱可被內地批發商重用的建議，進度令人失望。解決方案是由食衞局牽頭代表與內地磋商，環境局積極配合，期望兩地政府能盡快達成協議，解決當前危機。

回收行業一環扣一環，發泡膠箱未能運抵內地，本身依賴收拾發泡膠箱轉售的婆婆因而收入大減；未能回收的發泡膠箱充斥街頭，演變成環境衞生及消防隱患，清潔工人與執法部門工作量激增，市民均希望早日回復正常。筆者與鄭議員正籌備與食衞局、環境局再就發泡膠箱圍城召開會議，期望政府能於短期內交代通盤方案，及早解決問題。