人類的社會運動，在歷史經驗上有一種失敗教訓，叫做一種傾向往往掩蓋住另一種傾向。而人們的注意力往往被眼前耀目的傾向所吸引滯留，看不到在背後的另一種主要傾向，到人們發現時，悔之已晚。世界上雖然沒有後悔藥，但人類社會的歷史又總是不斷地重複這樣的後悔和抱怨，不斷做事後孔明。

林鄭政府在上月的「天天講」公布了本月取消9國「禁飛令」，以及在本月21日開始分3個階段放寬社交距離。此舉對於長期困於疏離隔離狀態下、悶得發慌的市民，以及對於早已渴望從外地返港的港人，當然不會有人大力反對。再加上本月7日消費券派發引發的消費和購物欲望刺激，以及政府派發的防疫包有各種防護用品如口罩、中成藥、測試劑等，人們出門走走的欲望的增長，已是不可扭轉的社會集體活動趨勢了。儘管特首林鄭和財政司司長陳茂波呼籲市民不用心急消費，但社會出行的氣氛已在政府上述的政策驅動下，成了燎原之勢，而疫情反撲之勢已如箭在弦。

另一方面，抗疫總司令林鄭五易其口的全民強檢，在疫情下降的趨勢下不斷拖延實施，卻沒有立法會的有力監察和追問：究竟在林鄭心中，疫情下降到甚麼數字才適合啟動全民強檢？究竟何時才是全民強檢的最佳時機？究竟月前林鄭聲稱未符合做全民強檢的短板是否已解決？若未的話，還有哪些要解決？何時解決到？公眾都必須知道答案。無論如何，負抗疫主體責任的林鄭要公開交代。

對比內地抗疫雷厲風行、立竿見影的決心和成果，尤其是作為國際頂級大都會的大上海，人口為香港三倍多，全民動員做了多次全面強檢，反照出香港在群體鬆懈下，正醞釀第6波疫災風暴，危矣！