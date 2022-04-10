收到政府嘅「防疫服務包」，老朽第一時間反應係：早啲有就好啦！點解咁講呢？皆因第5波疫情最高峰嗰幾日，老朽家人一老一嫩中招，居家自我隔離，快速抗原測試包不難買到，皆因茶樓不賣叉燒包賣快速測試包，街市亦有唔少檔口出售各款快速抗原測試包，之但係，全城退燒藥幾被掃清，某牌子嘅退燒藥更一盒難求，中成藥「連花清瘟膠囊」亦冇貨！依家則見到便利店有售，50多元一盒。

疫情高峰期，老朽為家人撲藥物，周街走，差點哮喘病發，有苦難言！依家疫情漸消退，老朽家人亦早已復原，政府嘅「大禮」惟有作為防疫備用，冇壞嘅！何況有成20包測試包，兩大包KN95口罩，講真，要買都唔平！

講起「防疫服務包」，由於派發混亂，有村民遲遲收唔到！有人乘機多攞，亦有人喺網上兜售！據悉，有人將口罩及中成藥分拆轉售，售價20至48元，部分推出加10元換購連花清瘟膠囊。呢，早前病毒樣本收集包又係一包難求，畀人攞晒然後喺網上以50元兜售，港人之「生意頭腦」確係轉得快！

有人慨嘆，喺外國，早有超市免費派發檢測包，不過就冇標明，只係擺喺超市一角任人取用，可貴之處係冇人濫取，供應架上嘅測試包從未見「清零」！講真，換咗係香港，同樣做法多多都被人一掃清！港人之「執輸行頭，慘過敗家」基因已然深植，要錢嘅都搶，何況免費，唔攞就笨！

政府動用咁多人力、物力、資源去派「防疫服務包」，原本係希望全民一連3日「撩鼻」做快測，可惜市民並不熱衷，根本無助揪出疫蹤。一場大龍鳳，勞民傷財，結果益咗啲投機取巧之士喺疫下搵餐兩餸飯，從另一個角度看，也算做了好事吧！