上周筆者簡單介紹了香港和以深圳為例子的內地基層治理制度，指出香港基層治理除了單元化、形式化、外判化，還有嚴重政治化的問題。筆者認為，基層治理一方面應體現基層自治，同時明確將工作指標成為「治理」中重要一環，權力為民、治理為民，體現國家「為人民謀幸福」的初心使命。

或許有些過敏的人會聯想到這是不是搞「內地化」，但筆者認為，在討論制度改革時，必須先要認知到世界上沒有完美的制度，而各國經濟、政治、社會、文化環境不同，因此更沒有所謂普世都適用的制度和絕對價值。就像過去西方主張所謂的「公民社會」，這個主張背後理論的實用基礎虛無，甚至被過度理想化；而且所謂「公民社會」，往往被一些所謂「非政府組織」所代表，而過去幾年包括香港在內等多個地區的社會暴動，進一步揭示了西方政權利用一些非政府組織、宗教團體為打手，肆意洗黑錢、散布謊言和製造動亂。

隨着過去新右派制度流行，港府將基層治理過度外判予社會服務團體。但外判並非合作，政府多年來與社會服務團體是否維持正常的夥伴關係？筆者對此也十分懷疑。此外，基層治理往往變成宣傳活動，令工作單元化和表面化。而以往包括區議會在內的諮詢架構對成員欠缺工作責任和指標，令這些諮詢架構或清談誤國，或譁眾取寵，發展傾向形式化，甚至製造矛盾和紛爭，令香港的基層治理更趨政治化。

再者，過去兩年多的新冠疫情中，西方模式與中國模式，在抗疫工作中起到多大的作用，相信大家有目共睹。筆者強調討論改革時，重點不是「誰的制度」，而是我們需要面對和需要處理甚麼問題，而需要相應的制度。筆者認為，基層治理一方面要體現民眾基層自治、反映群眾意見；同時不管是居民意見或需要，都應該是以科學方式收集和分析，不是誰坐上位子就說了算，更不是誰大聲誰惡就算誰正確。

另一方面，基層治理應同時需要協調社區上的公共服務和治理，而不是過去的分散式管理；更不是坐在冷氣房處理文件，偶爾坐在大廈法團大會的一角，對社區相關數據一無所知。筆者認為，未來基層治理，無論是派任、委任或是民選，都需要有明確工作指標，以工作任務表現為獎罰褒貶的基礎。當然，基層治理不能單靠幾個人的力量，動員社區所有居民參與，合力改善社區，也是基層治理重要的一環。

近年中央經常提醒「不忘初心，方得始終」，當中初心使命就是「為人民謀幸福、為中華民族謀復興」。筆者認為，為人民謀幸福、為民族謀復興的基層治理不能光靠派福利，或在鏡頭前天花亂墜一番，而是既要立足眼前，解決大眾「急難愁盼」的具體問題；又要着眼長遠，完善解決民生問題的體制和機制，令市民大眾有獲得感、幸福感和安全感。