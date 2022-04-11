世界視線：俄軍厲兵戰烏東　多國武器援基輔

俄烏戰爭踏入第7周，俄軍收縮戰線，準備向烏克蘭東部頓巴斯發起猛烈攻勢。另一邊廂，烏軍趁俄軍威脅解除後，收復首都基輔外圍及北部失地。俄烏均視烏東戰役為一場硬仗，甚至是一場影響大局的決戰。雙方加緊備戰，莫斯科爭取時間讓減員嚴重部隊休整，基輔則要求歐美國家提供大量武器，一場血戰在所難免。

俄羅斯總統普京早前簽署法令，下令徵召134,500名新兵入伍，作為年度春季徵兵計劃一部分。雖然國防部長紹伊古強調新兵不會派往烏克蘭參戰，但是新兵可用於填補參戰部隊離開後的防守漏洞。根據法律，他們接受幾個月訓練後便可上陣，可見俄軍已有戰爭或無法短期結束的預案。關鍵時刻，橫跨整個西伯利亞地區至鄂霍次克海的俄東部軍區，在演習中出動數萬名士兵及數千件裝備，遠東俄軍會否再抽調部隊赴烏參戰值得留意。

目前除了馬里烏波爾激戰持續，烏國戰場沒有明顯動靜，在前一階段戰鬥減員嚴重的俄軍營戰術群趁機休整。俄軍指揮層亦作出調整，由在敍利亞有豐富作戰經驗的南部軍區司令德沃爾尼科夫大將領軍，改變過往不同軍區各自為戰的缺點。下月9日是紀念蘇聯擊敗納粹德國取得二戰勝利的衞國戰爭勝利日，今年勝利日別具意義，因俄軍攻烏其中一個理由是去納粹化。為鼓舞士氣，俄軍或加強圍攻馬里烏波爾，希望在勝利日前後攻佔並殲滅盤據多時的烏克蘭新納粹武裝亞速營。

對基輔而言，馬里烏波爾一旦失守，第二大城市哈爾科夫亦危在旦夕。烏軍東部戰役目標是截斷兩個分離地區與克里米亞半島的陸上通道，令兩地俄軍首尾不能相顧。在下一階段戰鬥，烏軍將由被動防守變為主動出擊，為加快行軍速度及防止受到空襲，需要充足裝甲車輛及防空導彈。從基輔多次要求歐美盡快提供上述裝備，可見烏軍損耗不少。

捷克、斯洛伐克分別提供坦克及防空導彈援烏，澳洲及英國供應裝甲車輛，後者更額外提供防空及反艦導彈。烏東戰役是俄烏戰爭轉捩點，取勝一方亦要付出沉重代價，戰爭後遺症將長期影響兩國國民。