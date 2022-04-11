正論：廢料場烏煙瘴氣　損健康避無可避

廢官治港，廢料特別多，港九新界無一幸免，新界特別是重災區，而因為疫情癱瘓回收業，令情況更加嚴重，垃圾圍城，香港變臭港，元朗有廢料場積累大量金屬，接近民居，排出毒素，在空氣瀰漫，吸入會損害健康，街坊固然無法躲避，生活大受影響，而設在附近的隔離設施，也是首當其衝被波及，營內隔離人士可算是禍不單行。

新界棕地亂象叢生，洪水橋鄰近民居的一個廢料場，主要是處理金屬，露天而且沒有過濾設施，日曬雨淋之下，重金屬、污染物等會隨雨水擴散四周，塵埃廢氣排放，令區內「烏煙瘴氣」，有街坊表示家中滿布塵垢，懷疑因此氣管出現毛病，自嘆「慘過中肺炎」。而上月中啟用的社區隔離設施亦在咫尺，隔離人士本來是為了應付新冠肺炎，現在吸入毒氣隨時會肺炎。廢料場之前曾因為曝光而一度避風頭停運，但最近死灰復燃，而且「地下化」經營，試圖避過傳媒耳目。

本報記者為民請命，鍥而不捨，繼續揭露這損人利己的不法勾當。涉及的廢料場只是冰山一角，元朗洪水橋與廈村一帶還有多個垃圾山及金屬廢料處理工場，甚至霸佔官地，地政總署過往鮮有採取行動，變相縱容。今次地署亦指出，廢料場身處短期租約批租政府土地，供露天存放及維修貨櫃等用途，元朗地政處去年8月至11月曾派員視察，沒有發現違契情況。如此大型運作的工場，地署竟視若無睹，難怪春風吹又生，而且遍地開花，成為新界「毒煙工業」，全世界都知，只有這些官員仍舊不知不覺。

全港多塊棕地可供建屋，政府卻一直漠視，助長利用棕地來處理數以萬噸計的「洋垃圾」牟利，本港有總面積約20公頃的棕地工場涉嫌違規發展，霸官地來處置有毒電子廢料及鋁廢料，本報之前已報道多地有巨型「垃圾山」，廢料堆積，不但排放毒氣，亦有可能引致火災，危害性命財產，疫情下內地暫停回收，多處廢料堆積如山，街市及食品市場外出現「發泡膠山」，長沙灣區內過去已多次發生火警，上周又有大量發泡膠箱起火，黑煙熏天，散播刺鼻燒膠味，居民亦是避無可避。

殺頭生意有人做，虧本生意無人做。廢料工場及棕地問題根深柢固，背後有龐大實際需求，便會有人經營，一雞死，一雞鳴，執法只能治標，不能治本，長遠根治問題。當局需規劃並有秩序地發展棕地，並設立機制規管相關行業，減低污染。港府打造北部都會區，佔全港三分之一的新界土地將會變動，不少默默耕耘的棕地工廠面臨收地，痛斥政府過橋抽板。官員對於棕地作業根本沒有規劃，不出亂子才怪。

廢料堆積問題，不單止損害部分地區人士，亦是所有香港人的噩夢，活在此地，時時刻刻都要面對種種危機，環保污染及垃圾圍城，再加上抗疫兩年多，難怪不少市民都心倦力疲，想要安樂生活確實遙遙無期。