功夫茶：海外網紅頻作亂　抹黑誹謗掀民怨

互聯網並非法外之地！網絡空間雖然無邊際，但網民仍要奉公守法，並唔係話想點就點！之不過，網上存在一班以美國為首嘅海外網紅，自恃身處海外就每日大放厥詞，不斷抹黑、誹謗正義之士，甚至侵犯知識產權，目的就係博取點擊，賺黑心錢！就連以剛正不阿而著稱、以為民發聲為使命嘅東方傳媒機構，都頻頻受到呢班宵小鼠輩攻擊，市民自然睇唔過眼，怨聲載道，直呼「可怒也」！東方深受港人喜愛同信賴，又點會被嚇退，將繼續發揮「第四權」為民請命；但作為東方一分子，功夫茶亦要向鼠輩發出正義強音：犯東方者，雖遠必誅，實捉到你！

喺網上，知名網紅有如天上繁星，何止千百，想突圍而出又談何容易。唔少網紅為咗吸引觀眾，不惜另闢蹊徑，專做標奇立異嘅事，若然係遵紀守法，本無不可。偏偏有一班身處海外嘅邪魔妖道，唔單止唯利是圖，甚至抹殺良知同道德，專做不法之事；佢哋不但粗口爛舌，仲歌頌黑社會，讚揚黑暴，直頭係教壞細路，破壞社會風氣！呢啲妖孽以為唔喺香港難被追究，就肆意妄為、膽大包天，不斷逾越法律底線，視法紀如無物；殊不知自己早已為世所不容，做過嘅衰嘢、犯過嘅惡行，都被大眾記錄在案，終有一日會被清算，會被正義所誅滅，畢竟自古以來，邪不能勝正！

仲有一啲網絡主播，明明影片點擊寥寥可數，人氣極低，連想稱呼佢哋做「網紅」都要加上引號，以免侮辱網紅兩字；但佢哋依然不遺餘力去侮辱、誹謗有志之士或機構，抹黑港府乃至中央政府，冇人睇都不停更新，令人嘖嘖稱奇！事實上，呢啲宵小顯然係收取咗海外勢力嘅好處，勢要將港人帶入水深火熱嘅境地；佢哋嘅行為不但令人不齒，直情叫人深惡痛絕，香港市民無不欲除之而後快！

另有一啲鼠輩自知自己無料，就諗住巧取豪奪，侵犯他人知識產權，妄想不勞而獲。就例如喺去年12月，一個名叫「升旗易得道」嘅YouTube頻道，竟然喺未經同意下，公然使用東方嘅獨家圖片，其行為如同偷竊！喺近日，又有一個名為「井仔點睇」嘅YouTube頻道，又將東方報道嘅內容融入自己嘅影片之中；咁都唔止，成段片片長30分18秒，竟然有20分鐘係「原汁原味」讀出東方報道嘅內容，行徑非常離譜。

以為身處海外就可免被追究？只能笑佢哋太無知！專家指出，即使涉事網紅身處海外，被侵權一方仍可進行法律訴訟；另執業大律師講明，受侵權一方仲可以循民事途徑索償，或者循刑事向海關投訴，甚至可以申請禁制令，禁止嗰啲侵權行為。無知唔係罪，但都唔係脫罪嘅藉口！功夫茶只能奉勸呢啲網紅「回頭是岸」，喺拍片自吹自擂之前，不妨讀多啲書，唔好無料扮四條，走出嚟獻世啦！