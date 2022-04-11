這一陣子，美國一邊在烏克蘭擴大俄烏戰火，力阻俄烏「和平談判」取得成果，把事端引向「歐洲大戰」，坐收漁翁之利；一邊又想在台海挑起戰爭，像利用烏克蘭打擊俄羅斯似的，利用台灣打擊中國大陸。

華府最近批准向台灣出售總值9,500萬美元的軍事技術和相關設備，又派財長耶倫警告大陸一旦武力攻台，必定會動用一切制裁工具。副國務卿舍曼還「教訓」北京要吸取俄烏開仗的教訓，威嚇北京若武力攻台，美國及國際社會必定作出回應。

如此這般的揮舞了幾拳後，老美又向北京拋出「重磅炸彈」，要讓老美三號人物、眾議院議長佩洛西訪問台灣，然而又傳來佩洛西新冠肺炎「中招」的消息，將推遲對台訪問。中國外交部發言人說，佩洛西應該做的不是推遲訪問，而是立刻取消訪問。外長王毅警告美方，如果佩洛西訪台，美方一意孤行，北京必將作出堅決反應，一切後果將由美方承擔。王毅表示，佩洛西作為一國政要，如果明知故犯竄訪台灣，將是對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號。王毅的警告空前嚴厲。

在北京眼裏，這是美方分裂中國、支持「台獨」的嚴重步驟，是中美建交以來美方蓄意不惜和北京斷交，也要和台灣重建邦交關係的嚴重挑釁。對此，北京如果缺乏堅決有力的反制行動，那麼美國分裂中國、支持「台獨」就會邁進一大步，北京反對「台獨」、實現國家統一的大國策和民族尊嚴將在整個國際社會塌陷。

北京今次已被逼入死角，因此王毅警告「中方必將作出堅決反應，一切後果將由美方承擔」。毫無疑問，中方的「堅決反應」要能夠有效而不是「打嘴炮」，只有軍事動作，只有像去年時任美國駐聯合國大使克拉夫特企圖訪問台灣，北京通過軍事熱線告知美方，將會派出戰機跟隨克拉夫特專機進入台灣空域，台機若敢阻撓，大陸戰機將立刻開火。倘真如此，台海戰事將隨之爆發，老美敢賭這一鋪嗎？