流亡澳洲的通緝犯許智峯高調透露，香港高等法院因應律政司的申請，對其本人、妻子及母親發出財產限制令，禁止他們處理在港任何財產。許指限制令是政權以司法打壓反對聲音，以經濟手段滋擾及威嚇異見人士，與國家安全無關，手法卑劣，予以譴責；然後話鋒一轉，聲稱自己及家人離港後已出售所有在港物業，並將所有財產轉移至外地，故無實質影響，今次財產限制令形同虛設云云。

既然沒有實質影響，為何還要高調宣揚？顯而易見，許智峯無非又是在博眼球、博同情、博點擊率。事實上，司法當局根據法律限制通緝犯及其家人處理財產，這是國際通常做法，談不上以司法打壓反對聲音，許智峯大驚小怪、小題大做，只能說明自己幼稚無知。最近西方瘋狂制裁俄羅斯，牽連廣泛，普京兩名女兒也被凍結資產，如果按照許氏邏輯，這豈不是株連家人，手段卑劣？

別看這班流亡海外的黃絲黑暴經常在網上高談闊論，其實許多人的日子並不好過。新加坡媒體日前播放一套紀錄片，追蹤數宗港人移民英國的艱辛過程。其中一位教師移居英國後只能在餅廠打工，以為自己屈就，原來廠裏不乏香港高學歷人士，包括狀元、牙醫、前區議員，大部分擁有碩士學歷。雖說職業無分貴賤，但碩士牙醫淪為餅廠工人，箇中滋味只有自己知道。最好笑的是，當被問及最憧憬英國甚麼，有人竟答曰「可以住大屋，兩邊能落床」。結果呢？到英國才發現房子並沒有比香港大，「好難擺梳化」。當然，英國不是沒有大屋，問題是你住得起嗎？正所謂求仁得仁，流亡海外這條路是自己選擇的，沒有甚麼好埋怨，既然有人聲稱「寧願在英國做乞丐，都不願回到香港做皇帝」，那就踏踏實實做乞丐吧，千萬不要回流。

天下沒有免費午餐，移民英國日子不好過，移民台灣的路同樣不好走。數據顯示，今年1到2月份獲台灣批出「居留許可」和「定居許可」的港人，比去年同期減少四分之一，主要原因是台灣當局收緊審批，以拖延方式「讓港人知難而退」。曾幾何時，台灣當局口口聲聲「支持香港民主自由」，「與港人站在一起」，如今卻百般刁難，將不少有意投奔者拒於門外，果真是此一時也彼一時也。香港黃絲能怪誰？只能怪自己太傻太天真。