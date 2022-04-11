新冠疫情肆虐全球，連寵物也遭殃。網傳上海浦東新區曹路鎮星海家園，一名陽性患者被拉上巴士送往隔離，其飼養多時的哥基寵物犬則被留在小區，惟巴士甫開走，現場防疫人員就手持鐵剷將狗仔活活打死。附近居民拍下事發視頻，現場傳出狗仔震天慘叫聲，被防疫人員用鐵剷重擊三下之後倒地不動，再也沒有聲音發出，令人心寒。

早前香港也因為疫情關係，展開全港倉鼠、兔仔、龍貓大屠殺行動，雖「死法」較人道，但鮮活的生命瞬間消逝，同樣令人心痛。上海的做法絕對不可取，說是過猶不及、走火入魔也沒有誇張，反觀深圳早前為集中隔離者提供寵物免費託管服務，做法不僅比上海人道得多，亦比香港文明得多。

寵物是人類的好朋友，撫慰了多少人心，到頭來因為疫情來襲，人類便將牠們殺之而後快，若天公有眼，都會質疑人類為了自己保命，是否需要做到這一地步。無奈港府好做唔做，近日悄悄修訂了《預防及控制疾病條例》，列明若衞生主任有理由相信任何物品（包括動物）受指明傳染病感染，或可能曾受感染，可命令執行任何疾病控制措施或將其銷毀，並將不遵從有關指令定為罪行，可罰款一萬元及監禁6個月，新例上月31日已經生效。換言之，只要政府認為寵物有播疫風險，主人拒絕交出便要罰款兼坐監。

這顯然是苛政，完全無視動物權益，也忽視了人和寵物之間的感情，政府抗疫壓倒一切，市民和動物動輒得咎，正是過猶不及的典型。自香港大學專家袁國勇輕描淡寫地說，感染Omicron只要食Panadol並在家裏瞓幾日即可，早被炮轟早知如此簡單，何必屠殺倉鼠。港府不修正做法，反而立法為大屠殺背書，難怪臨走也激發民怨。