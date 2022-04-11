本欄幾天前才談過台灣疫情，當時引用寶島4月2日公布的數據，當天確診新冠肺炎的本土個案是180多宗，到本文執筆時，手邊最新數字乃4月9日發布的，個案已飆升至442宗，確診者在7天之內急增，弄不好的，台灣將要步香港後塵，全面失守。

筆者已多次強調，新冠變種病毒Omicron不同以往，傳播力近乎無孔不入，政府搞甚麼外防輸入措施，成效終究有限，只能夠讓民眾做好自我防禦。如果台灣重蹈香港覆轍，後果將會十分嚴重，本城在今波疫情，最少得賠上9,000條寶貴的性命，寶島人口是香港的3倍，依比例計算，便有27,000人要病亡，那是何等傷心慘目之事！

幸而台灣的疫苗接種率，遠比香港今波疫情大爆發之前高，故應該不至於要付出最慘重的代價。不過，即使寶島的死亡人數能夠減半，那也是一萬多條人命。生命無價，此刻的蔡英文政府，應該以如救頭燃的態度，火速行動，務求將損傷減至最低。

以台灣的條件，再想去切斷病毒傳播鏈恐怕是多餘的，上海也未必能夠做到，何況是海峽對岸？為今之計，只有三個防疫重點要做，第一，盡快讓更多長者打疫苗；第二，加速興建方艙醫院；第三，向北京求援，引入抗疫中成藥。

我日前已提過，上海疫情散播廣泛，但危重患者極少，吉林省的疫患曠日持久，而病重、病亡比率卻遠較外國低，這或許正是中成藥的療效所致。洋人大多不信中醫，那也沒法子，但台灣人不會抗拒中藥，故蔡政府可別執拗，趕快請對岸幫忙將「連花」、「金花」一類的中成藥送去，能夠多救一條人命，也是一場功德。