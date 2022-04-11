港官與一班所謂專家為追求全民接種新冠疫苗，已是無所不用其極，因怕承擔而遲遲不肯立法強制全民打針，卻大玩手段「請君接種」，近日有專家就學童復課的所謂建議，令人不得不嘩然。

有兒童傳染病科顧問醫生在電台節目中表示，應該分隔已接種與未接種疫苗的學生，未接種的學生要被限制活動範圍，不可自由活動，包括到操場等。這位顧問醫生或許對傳染病很在行，但對兒童心理卻是門外漢。

與其將未打針學童視為洪水猛獸、生人勿近、「媽咪買餸都唔好掂佢哋」似的，那不如乾脆立法未打針不准回校上課好了，擺出開明偽善假象騙甚麼鬼？要知道這種標籤行為，對心智仍有待成長的兒童百害無利，將會引伸出幾多校園欺凌事件，構成兒童成長心理陰影，不可不察。

報道指顧問醫生提到沒接種疫苗的學生有機會受到感染，將病毒帶回校園，已接種疫苗的學生較難受到感染。既然疫苗令已針學童這樣受保護了，那還怕甚麼鬼呢？當然，有留意衞生防護中心疫情記者會的也知道，打了3針照樣染疫死亡者大不乏人，這些已針染疫死亡個案可能與本身長期疾病有關，情況就如未針染疫的長期病患亦屬高危類同。

父母愛子女之心，豈會送親生骨肉去死，尤其在香港養兒育女，心血成本與經濟付出代價不菲，相比起港官、專家將那些針後出現心肌炎的孩童，看成是一堆冷冰冰的數字，為人父母者才是真正關心緊張自己子女，因此當顧問醫生說到目前只有61%的3至11歲小童接種新冠疫苗，形容是不理想，他們應當反思，就像任何人看到接種疫苗同意書寫着「此疫苗產品……它尚未根據《藥劑業及毒藥條列》（第138章）在香港註冊」時，也應再三思考一樣。