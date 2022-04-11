第5波新冠疫情之下，由於眾多表演場地持續關閉，文化藝術演出停擺多時，嚴重影響有關從業員的生計。筆者聽到不少業界聲音，期望當局可在疫情受控的情況下放寬場地使用。政府早前宣布，可有限度重開體育處所和表演場地，包括表演場地可開放作綵排，以及不設現場觀眾的網上直播或錄播演出，一定程度上可解業界燃眉之急。不過業界最需要的，始終是疫後復甦，讓觀眾回歸劇場。政府亦要反思如何加強支援，為文化藝術界的長遠發展創造有利環境。

今年踏入50周年的香港藝術節，早前因疫情影響，原本計劃逾130場次的現場節目，大部分要取消，有部分改為網上表演或放映。面對疫下新常態，講求社交距離，不少表演藝術團體，除現場演出外，也製作網上表演供市民在家觀賞，這似乎已成為一種趨勢。當局除了有限度開放表演場地供藝團排練，並應協助他們將演出轉為網上公演。

例如，政府要逐步提升康文署轄下表演場地的設施，如提升舞台設備、優化寬頻網絡設施，為藝團網上直播或錄播演出提供高速及穩定的數據傳輸服務。當局除了在興建中的東九文化中心為應用藝術科技提供試驗舞台外，亦應購置更多創新科技設備，提供更多可應用藝術科技的場地。此外，康文署應加強支援藝團進行更多融合科技與藝術的創作活動，贊助和採購更多網上直播的表演節目。

國家「十四五」規劃綱要首次將香港的文化地位寫進國家規劃，並提到支持香港發展中外文化藝術交流中心。今年適逢香港特區成立25周年，香港應盡快遏制疫情，讓市民可如期享受更多藝術表演者精心策劃、排練和演出的節目，令藝文界可重拾活力，發揮本港薈萃中外文化的優勢。