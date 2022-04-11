香港問責高官不是都已經宣誓效忠香港特區政府嗎？香港的公務員不是也都作出同樣的宣誓嗎？可是，是否真誠效忠《基本法》和真誠服務香港市民，一個行動勝過一打漂亮的口號，只有在危難中才可以考驗出真偽。

就在第5波新冠疫情惡化成疫災，逾8,000鮮活的寶貴生命被病毒奪去的時候，由於突如其來的暴升死亡率，令醫院和多個政府部門處理病人遺體等一系列本來正常的程序和環節，全部倒骨牌式崩潰，病人遺骸的停放及冷藏、死亡原因的核證及死亡證簽發、遺骸的認領及安置、收殮安排及葬禮、火葬排期及親人送別等等，處處出現樽頸或阻滯，令香港在和平時期竟出現第三世界都少有的屍疊屍、遺骸腐爛、親屬等候十多天也未能認領親人遺骸的不可思議現象及延誤，令本來已萬分悲痛的遺屬，慘上加慘，悲上加悲；讓聞者傷心，聽者流淚，慘不忍睹！

公務員在人道災難面前，還可以兩耳不聞窗外事，一心只「在家工作」嗎？甚麼是履行誓言？警隊義工用他們自願自覺的行動作出了回答和示範。

眾所周知，負責處理逝者，由醫院到殮房，再由殮房到火葬場或墳場的相關工作，完全與保安局及其管轄的警隊無關。這些人生最後一程的階段性政府服務是屬於食衞局及其轄下之醫管局、食環署和衞生署的職責及工作範疇，但香港警隊拔刀相助，由警察行動總部主動組織了39隊約400多名警員參與義務支援，從3月5日開始，個多月來日以繼夜協助提供一條龍的遺體處理義務支援，許多警員犧牲了休假及不懼忌諱和染疫風險，為數以千計的先人一路走好，獻出無私的大愛。「時窮節乃見，一一垂丹青」，這些義工是最值得尊敬的人民公僕！